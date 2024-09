Por Agencias

Aguascalientes.- En una rueda de prensa en el comité estatal del PAN en Aguascalientes, la senadora albiazul María Jesús Díaz, mejor conocida como ‘Chuya’ Díaz, llamó a linchar a cualquier senador de oposición que vote a favor de la reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Esto no es política, bien lo dijeron los muchachos (estudiantes que se oponen a la reforma) la política es otro trabajo, y esto, es como para que, al güey que no vote en contra lo linchen al pendejo, es en serio. Así como es, y así como soy yo de mal hablada, que lo agarren a chingadazos y que le den con todo al güey que no vote en contra de esta reforma”, declaró.

En este sentido llamó a los legisladores priistas y emecistas a mantenerse del lado opositor y rechazar la reforma judicial.

Dicho llamado se une a las presiones de todos los líderes opositores que han dedicado todo su tiempo a acosar y exhortar a los senadores a posicionarse en contra de la reforma.

Especialmente, el escalamiento de la presión y expresiones violentas ocurren luego de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña y el coordinador de los senadores de Morena en dicha cámara legislativa, Adán Augusto López Hernández, declararon que el partido guinda y sus aliados ya tienen la mayoría calificada para aprobar la reforma.

María Jesús Díaz, más conocida como “Chuya” Díaz, es una panista de larga trayectoria en la vida política de Aguascalientes. La legisladora de 56 años de edad cuenta con 26 años de experiencia en la política y es egresada de la carrera de Derecho por la Universidad Dinamo de América.

Además, en su currículum asegura que se ha desempeñado como coordinadora General de Servicios Públicos; delegada Municipal para el Municipio de Aguascalientes y representante del Distrito XI en el Congreso local, destacando como una panista local en Aguascalientes, siendo el cargo de senadora su primera responsabilidad a nivel federal.