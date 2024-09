Con un drástico cambio de look, en el que dejó atrás la melena castaña para ahora ser una chica súper rubia, Ninel Conde no sólo ha sorprendido a sus fanáticos sino también presume ser una artista deseada.

La curvilínea, quien radica en Miami donde vive junto a su esposo José Ángel González, modificó el color de su cabellera porque está próxima a cumplir años y deseaba verse mejor, más audaz y sexy.

«El Bombón Asesino», de 47 años, se puso en manos de Enrique Guzmán, colorista y estilista de las celebridades para encontrar la imagen deseada.

Así que visitó el estudio del experto en imagen ubicado en el distrito financiero de Miami llamado Brickell, para encontrar una mejor versión de ella y terminó emocionada por los resultados, a decir por el estilista.

«Le hicimos un cambio de look. Yo tengo ya con Ninel unos cuatro años trabajando su cabello, y esta vez teníamos ganas de un cambio: ponerla súper rubia, con extensiones mucho más largas para un cambio radical, porque recuerda que ya viene su cumpleaños», indicó el estilista.

«Ella ya desde hace un tiempo tenía esta idea de lucir diferente. Ella tiene una base castaña clara, y lo que hicimos fue hacerle una combinación de técnicas como el balayage con pequeñas luces para iluminar la base, y un contorno súper marcado».

Guzmán, quien el 26 de octubre realizará una Master Class en Miami en la que Ninel será una de las presentadoras, señaló que el trabajo que le hizo a la mexicana fue un «celebrity balayage».

«Fue un cambio súper drástico. Yo trabajo con un equipo súper bueno con el que hacemos lo más rápido posible los trabajos, y con ella estuvimos como tres horas. Fue poco tiempo para haberle hecho lo que le hicimos. Fue cambio de color, cambio de base y extensiones. Esto la hace ver mucho más joven, le da mucho más luz, luce más fresca», explicó el experto en entrevista telefónica.

Cuando Ninel se vio toda rubia en el espejo su expresión fue de sorpresa, compartió Guzmán.

«Fue como que: ‘¡wow!’. Y el semblante te cambia, ustedes la vieron en las redes súper activa, andaba súper contenta. Yo creo que el cabello es un accesorio súper importante para las mujeres, el cual te da toda la personalidad», dijo el estilista.

«A Ninel tenemos la fortunada de conocerla personalmente, y es una tipa de personalidad muy linda. Para empezar, es una chava con actitud muy positiva, con una disciplina impresionante. Ninel tiene una disciplina de cuidarse en todo, eso habla mucho de ella misma, de su actitud ante la vida.

«Aquí estuvo (en el salón) su esposo con ella un rato. La verdad es que Ninel está feliz, es como de las etapas más contentas que le hemos visto, además está recién casada».

A través de sus redes sociales, Ninel sólo compartió que está muy solicitada tras sorprender de rubia.

«345 Watsapp no leídos, 152 correos electrónicos no leídos, 3420 bandejas de entrada de Instagram, 3545 comentarios de Instagram no leídos, 20 solicitudes de entrevistas… Yo», escribió.