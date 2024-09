Por Agencias

Tlaxcala, Tlaxcala.- El Poder Legislativo de Tlaxcala aprobó la minuta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego de que validara, por mayoría, con 21 votos a favor y cuatro en contra, las enmiendas aprobadas por el Congreso de la Unión.

En una sesión extraordinaria y de manera fast trakc, la mayoría del pleno, encabezados por Morena y sus aliados del PVEM, PT, Panal, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas, lograron los votos necesarios para avalar la minuta de reforma, documento que la tarde de este miércoles llegó a la 65 Legislatura local.

Tras dispensar el trámite legislativo correspondiente, de remitir el documento a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos, para sus análisis y elaboración del dictamen correspondiente, por mayoría de votos, decidieron presentar al pleno el resolutivo a fin de que el máximo órgano deliberativo lo aprobara.

La resolución fue votada en contra por cuatro congresistas de oposición, como la panista, Miriam Martínez Hernández; la perredista Laura Yamili Flores Lozano; la legisladora de Movimiento Ciudadano, Sandra Aguilar y la diputada independiente -hasta la semana pasada priísta-, Blanca Águila Lima.

Martínez Hernández lamentó la forma en la que desde el Congreso de la Unión y en los estados, la mayoría de Morena pretende obligar a la aprobación de estas reformas por mandato presidencial, convirtiendo a los poderes legislativos en oficinas de trámite.

“México vive los días más vergonzosos y tristes de que tenga memoria la República de las últimas décadas. El abuso de poder, los excesos, la intimidación, la compra de conciencias, todo lo que ni en la etapa más ruin de la historia parlamentaria de nuestro país se había hecho, con tal de cumplir con una vendetta sexenal, en perjuicio de la división de poderes.

Abundó: “Y en Tlaxcala, compañeras y compañeros diputados, nos quieren hacer partícipes, con la aprobación fast track, de esta minuta y del terrible desaseo con el que se ha llevado esta imposición. No es posible que en un tiempo récord, nueve estados y este Congreso de Tlaxcala de entrada, trámite y sobre todo, dictamine una reforma constitucional de este calado. Está claro que la mayoría quiere quedar bien con su dueño, pero en Acción Nacional, solo nos debemos al pueblo, ese que será el principal afectado con estas enmiendas”.

Reiteró su rechazo a la reforma constitucional al considerar que ésta atenta contra la autonomía del Poder Judicial, abre la posibilidad de imposición de ministros, magistrados y jueces, incluso, para que estos sean designados a intereses de grupos como el crimen organizado, los cuales interfieren ya en las elecciones constitucionales.

De igual forma, la diputada independiente, Blanca Águila Lima votó en contra de la minuta y argumentó, desde tribuna, que ésta obedece a “una complacencia sin razón y a la sed de venganza del presidente de la República en contra del Poder Judicial”.

De igual forma, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Aguilar, lamentó el sometimiento que se concretará con el aval de estas reformas al Poder Judicial, pues dichas adecuaciones “no cumple con el objetivo de fortalecerlo, debilita a ese poder y por el contrario, la elección popular de jueces, magistrados y ministros, no es la solución a los problemas que enfrentamos en la materia”.

En contraparte, el diputado coordinador de la bancada del PT, Silvano Garay Ulloa, salió en defensa de esta reforma, al asegurar que es el pueblo de México el que solicitó y demandó esta enmienda, por lo que aseguró que pese a la visiones de la oposición “serán más los beneficios y forman parte de la transformación que vive la nación. No hay que temerle, no va a pasar nada, no hay que tener miedo”.

A esta última postura de respaldo se sumaron los diputados de Redes Sociales Progresistas, Aurora Villeda Temoltzin y el morenista y presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Ever Alejandro Campech Avelar. La Jornada).