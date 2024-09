Por Agencias

Ciudad de México.- Después de reunirse con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, aseguró que aprobarán la reforma al Poder Judicial, pues se mostró seguro de que tendrán más que el voto que necesitan.

“Yo creo que se va a aprobar”, dijo tras el encuentro en la casa de transición. Y al igual que Sheinbaum, rechazó los dichos de la oposición de que ofrecen dinero a legisladores de otros partidos. Nosotros, sostuvo López, estamos tratando de convencer a los legisladores de otros partidos para que se sumen.

“No es la primera vez que Alito (Alejandro Moreno, dirigente del PRI), dice una mentira”. No estamos ofreciendo nada ni nunca lo hemos hecho, subrayó.

Al preguntarle cómo trata de convencerlos, sostuvo que ha platicado con senadores del PRI.

“Del PRI he platicado con algunos de ellos. Hemos intentando convencerlos de la trascendencia histórica de la reforma al Poder Judicial”.

Ante la insistencia de reporteros respecto a que les estén ofreciendo algo, el coordinador morenista comentó que a los dos ex perredistas que se sumaron a la bancada “por unanimidad les dijimos que por agradecimiento y en un reconocimiento tendrían una presidencia de comisión, cada uno, y se les cumplió”.

Dijo que Sheinbuam está informada, rumbo a la discusión y aprobación de la reforma, de que “ya se instalaron las comisiones, que se citó para el domingo a la dictaminación y de la sesión del martes y de la discusión el miércoles.

“Nosotros esperamos convencer no a uno o a dos, a varios senadores que militan en otro partido a apoyarnos de manera razonada, consciente”. Pero “no hay plan B”. Cuando se hace política, se intenta convencer. “Muchos me han dicho esto no me gusta, explícamelo y en eso estamos”.

Subrayó: “yo creo que se va a aprobar”. Reiteró que serán varios los senadores que se sumarán.

-¿Ya tiene esos votos en la bolsa?

-Platicamos otro día.

A su salida de la casa de transición Sheinbaum dijo que tanto con Adán Augusto López como en una reunión previa con el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, hablaron del proceso legislativo.

“Vamos muy bien. ¡Claro que van a aprobar la reforma!

También rechazo lo que dicen los priistas. “Nosotros no tenemos esas prácticas”, sostuvo. (Alma E. Muñoz/La Jornada).