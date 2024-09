Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Desde que llegó a la General de Gobierno en 1993, los rumores de malas lenguas quisieron echar a Jaime Rodríguez Inurrigarro del gabinete de Manuel Cavazos Lerma.

No se les hizo a los catastrofistas. A pesar del mal carácter del maharishi botudo, fue de los pocos que culminaron el sexenio.

Igual con Egidio Torre Cantú, los medios de comunicación pronosticaban la salida de Norberto Treviño “Don Teofilito” García Manzo de la cartera de Salud, por motivos de edad. Permaneció hasta el último día pese a que vivió los seis años en hotel.

Las lenguas viperinas quieren ver sangre, inventan, lanzan rumores, buscapiés a ver si algo pega en cuanto a remociones del gabinete estatal. La prensa les da reflejo.

Del gobierno de Américo, por intereses insanos o simple mala leche de los opositores, redes y medios han manejado “campañitas” intermitentes contra el segundo de abordo, Héctor Villegas González, y el jefe de Seguridad, Sergio Chávez García.

Al Secretario General hasta le tenían sustituto, Antonio Martínez Torres… Y otro más.

Esta semana el Gobernador AVA dio su respaldo al General Secretario de Seguridad Pública, luego que el fin de semana ya lo “traían” renunciado.

Los rumores aumentan en cualquier coyuntura, como el cumpleaños de la instalación del Gobierno, que será dentro de unos 20 días, año nuevo o informe de gobierno. Es algo cíclico.

Para los académicos y analistas, no es bueno que una administración realice cambios constantes en el equipo compacto. Demostraría que no fueron seleccionados conforme los proyectos del jefe, o no supieron adaptarse a su estilo.

En otros sexenios los Gobernadores decían que el gabinete se integra con gente de confianza, compadres, amigos o “compañeros de banco” en la escuela.

El cardiólogo confirmó que la 4T es diferente. La permanencia en el gabinete es de resultados y no de amistades o compadrazgos.

La verdad es que Américo, a dos años de gestión, es uno de los que menos cambios han hecho. Se cuentan con los dedos de una mano.

Hace un año cuando los reporteros le preguntaron sobre renovación, les contestó sonriente: ¡Pero si los acabamos de nombrar!

A veces los periodistas preguntan por morbo, o porque grupos facciosos de interés los mandaron y no porque sea tema noticia.

De los 15 colaboradores iniciales, dados a conocer aquel 26 de septiembre del 2022, pocos han sido los cambios: Dámaso Anaya Alvarado, de Desarrollo Rural, se fue a la rectoría de la UAT; Olga Sosa Ruiz, dejó la secretaría del Trabajo para ir de senadora; la jefa de Bienestar Social, Verónica Aguirre de los Santos, hacía falta en la presidencia de San Fernando.

Del equipo ampliado, en la Dirección General del DIF dimitió Geancarlo Boneta Cavazos, y se fueron el jefe de Deportes, Manuel Raga Navarro, y la titular del Instituto de Cultura, Brenda Cruz López.

Américo agregó otras carteras, como Recursos Hidráulicos, donde Raúl Quiroga cumple con eficiencia la función que le fue encomendada por el ejecutivo. Es uno de los técnicos hidráulicos mejor calificados de México.

No se avizoran muchos cambios entre los colaboradores del americanismo, como no los hizo su padre Gobernador Américo Villarreal Guerra.

Recordemos que el panista Francisco Javier García, de aquel equipo original de 17 que nombró, al final le quedaron cuatro. De inmediato se fueron Lydia Madero García y Gonzalo Alemán Migliolo. No entendían la política del “azadón” de jefe.

Más tarde corrieron a Estela Chavira Martínez, que fue pago por apoyo del independiente Francisco Chavira, su hermano, a la campaña cabecista.

En los primeros tres meses de Cavazos Lerma, renunció su gran amigo Miguel González Medrano, El Chuletón. Eugenio Hernández se deshizo luego de gente recomendada por Tomás Yarrington.

Américo llegó con un equipo propio, sin compromisos ni recomendados, sin compadres y, con seguridad, será de los gobernadores que menos hagan cambios.

Tema aparte, el INE se le fue a la yugular al diputado victorense Alejandro Ruiz Nava, por decir que hay “microviolencia” de la mujer contra el varón, cuando ellas se niegan a preparar lonche al marido, o sostener relaciones sexuales.

Es el mismo que propuso crear en Tamaulipas el Instituto del Hombre para defenderlos de las agresiones femeninas, acorde con la igualdad de derechos.

En un extenso boletín el organismo exhorta a los partidos a mandar a sus diputados a la “escuelita” sobre derechos humanos de las mujeres, y muy en particular al señor Ruiz. La pregunta ¿es tema que le corresponde INE?.

Sin embargo, este martes el legislador, suplente de José Braña Mojica, se disculpó públicamente, “si mis expresiones ofendieron a nuestras mujeres, en ningún momento he buscado ofender a nadie”.

Termina: “Mi lucha es por la reivindicación de un hombre oprimido. Una disculpa para ellas”.