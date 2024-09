Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que el 15 de septiembre se podría publicar en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional al Poder Judicial, una vez que la enmienda ya fue aprobada -hasta esta mañana- en 18 de las 32 entidades federativas.

Durante la mañanera de este jueves, el mandatario resaltó que una vez que el Congreso de la Unión dio su aval al dictamen, se envió a los congresos estatales para su aprobación.

En el caso de una reforma constitucional se requiere que sea aprobada por la mitad de los congresos locales más uno para que sea legal y pueda publicarse.

“Ya aprobados 18, o sea que ya es legal, porque el mínimo son 17, pero todavía en el transcurso del día de hoy y mañana van a haber otros”, apuntó el jefe del Ejecutivo.

Agregó que “sería bueno pensar que se publique en 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima”.

Los congresos de las entidades en las que ya se aprobó la enmienda son en los de Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Yucatán, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y Zacatecas.

Para el tabasqueño este hecho reafirma que en México existe “una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores públicos de los tres poderes, esa es la democracia; no las élites, no la llamada clase política, no las oligarquías.

“Todos, cada ciudadano, de acuerdo a la Constitución, tiene derecho a votar y a ser votado. Esa es la democracia representativa y al mismo tiempo democracia participativa”.

López Obrador pidió esperar a que se termine el proceso de revisión de la enmienda constitucional al Poder Judicial en el resto de los congresos locales a fin de dar paso a la publicación en el DOF. (Emir Olivares y Alonso Urrutia/La Jornada).