Por Agencias

Ciudad de México.- Ante la resolución de la juez de distrito en Coatzacoalcos, Nancy Juárez que ordenó eliminar del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que no se va a retirar esta publicación porque esta juez no tiene ninguna atribución. Al mismo tiempo se presentará una denuncia contra la juez ante el Consejo de la Judicatura”.

“Ya sabemos que este Consejo no está haciendo su trabajo, no queremos que quede en la impunidad, antecede de que hay una juez que por encima de su función pidiendo que se baje la publicación a partir de un proceso legislativo”, dijo la presidenta quien enfatizó que en su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó la publicación por orden del Congreso. Subrayó que esta reforma es una determinación del pueblo de México que se pronunció en las pasadas elecciones.

En conferencia, anunció que ya se prepara un segundo paquete de reformas en torno al Poder Judicial que incluye modificaciones a la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia y otras leyes. Entre otros aspectos, se establece que los juicios en materia mercantil, relacionada con el impago de impuestos tendrán plazos perentorios, y deberán concluir en seis meses máximos. Ya no será como ahora que se pueden poner muchos amparos para prorrogar mucho tiempo estos juicios

En su oportunidad, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal Ernestina Godoy descalificó las atribuciones que se están arrogando los jueces para declarar suspensiones a lo largo de todo el proceso de reforma e instrumentación de la reforma judicial.

“No existe en el sistema jurídico una disposición constitucional o facultad para revisar o cuestionar la facultad de revisar; la constitución prevé expresamente de los amparos en contra de adiciones o reformas a la constitución. Un juzgado no se puede auto facultar para someter una reforma constitucional”.

Explicó que la disposición de la juez de retirar la publicación -que contempla prisión para la presidenta de 3 a 9 años por incumplir esta orden, según precisó Sheinbaum -deriva de que hay otra resolución judicial que en su momento impedía a López Obrador publicar el decreto sobre la reforma judicial.

“Resulta inverosímil que un juez pretenda intervenir y limitar facultades constitucionales del congreso y los congresos locales. Ellos saben, porque son constitucionalistas, peritos en derecho y saben que la Corte en múltiples criterios y sentencias, hay jurisprudencia porque han negado la posibilidad de que se revise una reforma constitucional. No es susceptible de control constitucional ya que se encuentra en sí misma, la forma de modificarla».

Por su parte, el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar dijo que estas suspensiones son abiertamente contrarias a derecho, a la Ley de amparo, pero los jueces aplican de manera automática. No procede la suspensión contra un proceso legislativo y menos una reforma constitucional. No puede tener un efecto restitutivo que es invalidar una publicación del DOF; exigiendo a CSP algo que jurídicamente es imposible, es acto consumado. (Alonso Urrutia y Arturo Sánchez/La Jornada).