Por Agencias

Ciudad de México.- El paro del Poder Judicial afecta la seguridad, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum: “¿cómo si en un paro un juez puede pedir una orden de aprehensión?, Ahora solo operan en cuestiones de exenciones en flagrancia. Aparte de que están en paro cobran, afectan la seguridad del país, porque para detener un delincuente la fiscalía tiene que hacer su trabajo, las áreas de seguridad también.

Al descalificar la decisión de la mayoría ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de revisar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, señaló que estas modificaciones se hicieron conforme a la Carta Magna por lo que aseguró que “la transformación no la van a detener ocho ministros”.

En su conferencia consideró que estos ministros saben bien que lo que están haciendo no es jurídicamente correcto porque el proceso legislativo se realizó como lo dispone la Constitución.

-¿Se busca crear una crisis?

-Habría que preguntarle a los ministros. Desde mi perspectiva es la defensa de los privilegios que no quieren dejarlos. Sus privilegios y los de aquellos que ellos defienden pero México cambió y va a seguir transformándose. Entonces no tiene sustento lo que está haciendo la Corte, ellos lo saben, los ministros que votaron para analizar la reforma al poder judicial saben que están procediendo ilegalmente. Lo saben porque son constitucionalistas y conocen la Constitución.

Aseguró que ellos no tienen fundamento en sus argumentos. Ellos tienen que aceptar que el pueblo de México tomó una decisión y el artículo 39 y el 135 también. Y la reforma a la Constitución ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.

“¿Qué quieren? Provocarnos, ¿para qué? Yo digo que es golpe aguado, no un golpe de Estado, la verdad porque qué sustento tiene.

-¿No peligra la reforma?

-No peligra, el pueblo decidió, y tenemos y también los legisladores la obligación de servir al pueblo. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada.

“¿Qué pienso yo que pretenden con esto? Que digamos juicio político, no lo vamos a hacer, es mi opinión. Quieren demostrar que somos un gobierno autoritario. No lo somos; la presidenta y los legisladores electos por el pueblo de México somos un gobierno democrático y somos demócratas, e hicimos una propuesta avalada por el pueblo de México, la democracia en el Poder Judicial, también.

“No vamos a caer en una provocación. Segundo, va a haber elecciones de jueces, magistrados y ministros porque eso dice el artículo 39 constitucional. Es la decisión del pueblo de México. No tiene sustento lo que están haciendo los ocho ministros de la Corte”, aseveró.

Sheinbaum hizo un recuento del resultado electoral que le confirió a su movimiento la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y con la adhesión de un senador “del PRI-AN” se logró también la mayoría calificada en el Senado. Detalló después los requisitos que la Constitución fija para poder hacer reformas constitucionales, todo lo cual se cumplió porque fue una decisión del pueblo de México.

“Ellos saben porque son abogados, han leído formalmente y aplicado la Constitución. Algunas veces no, defienden privilegios, para empezar los suyos, los 400 mil pesos al mes. Ellos saben que lo que están haciendo está mal y que no tiene sustento. El pueblo de México ya decidió y es a él a quien nos debemos.

“Yo supongo que ellos están provocando para ver cuál es nuestra reacción. No solo los ministros, sino un grupo que se reúne con la ministra presidenta y que están viendo la manera de parar la transformación”.

Sin embargo, reiteró que no se va a actuar contra los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dieron entrada a este recurso. “Ya ven que dicen que llegó una presidenta autoritaria, no llegó una presidenta demócrata. No, quieren decir que los queremos meter a la cárcel.

“Ellos están tomando ya decisión política, no jurídica. No vamos a caer en ninguna provocación. De nuestra parte, información y debate pero ellos saben que están actuando inconstitucionalmente siendo Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ya hay una reforma al Poder Judicial. Hasta Diego Valadés dijo que no hay nada que hacer, a lo que sigue”.

Más adelante, la presidenta subrayó que el paro del Poder Judicial afecta la seguridad: “¿como si en un paro un juez puede pedir una orden de aprehensión?, ahora solo operan en cuestiones de exenciones en flagrancia. Aparte de que están en paro cobran, afectan la seguridad del país, porque para detener un delincuente la fiscalía tiene que hacer su trabajo, las áreas de seguridad también. (Alonso Urrutia y Emir Olivares/La Jornada).