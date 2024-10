Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ciudadanos victorenses en general están pidiendo a los regidores del Cabildo que actúen en contra de la actitud soberbia, ilegal y caprichosa del alcalde “morenista”, Eduardo Gattás Báez, quien se empeña en desafiar las leyes y el ordenamiento municipal en lo que concierne al nombramiento de funcionarios públicos.

Con ese abuso de autoridad, lo que ha conseguido Eduardo Gattás es frenar el trabajo del Ayuntamiento, detener trámites y una serie de procesos que forzosamente requieren de la firma de los funcionarios, pero que al no tener nombramiento legal están impedidos para hacerlo.

La molestia e inconformidad alcanzó a los trabajadores del Municipio, quienes ya se quejaron porque les retrasaron la entrega de becas para sus hijos.

Y de hecho advirtieron que incluso que esta próxima quincena podrían no recibir su sueldo, precisamente por los mismos motivos, de ahí su exigencia de que los regidores o el mismo gobernador del Estado pongan fin a esta ilegalidad.

Hasta ahora, la única preocupación del ex priista Eduardo Gattás es difundir fotografías donde aparece con el Ejecutivo estatal para aparentar que mantiene una buena relación con él sin importarle la situación en la que cayó el Municipio.

Los regidores de Movimiento Ciudadano, Daniel Pérez y del PRI, José Benítez, lamentaron que la capital del Estadose encuentre semiparalizada y cuestionaron que se esté perdiendo un tiempo valioso en lugar de trabajar por los victorenses, por culpa de un alcalde que no muestra el menor interés por respetar la ley.

“Sería conveniente que también se pronuncien los regidores del Partido Verde y de Morena porque lo único que se está pidiendo es que se respete el reglamento y el Código Municipal”, comentó el regidor naranja.

Y agregó: “se les va a pagar o no a los trabajadores?, ¿quiénes van a firmar esos cheques?. El alcalde y su equipo se exponen a que el cabildo interponga una denuncia porque están demeritando las facultades que tienen el cabildo y regidores”.

Precisamente, el regidor priista dijo que es importante que el ciudadano común sepa que Gattás Báez no está cumpliendo con el reglamento ni con el Código Municipal y añadió que quien se ostenta como secretario del Ayuntamiento (Hugo Reséndez) los ha buscado pero no ha habido ningún avance y lo peor es que parece no importarle a nadie.