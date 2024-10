Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En la noche más oscura del año, 31 de octubre, aumentan los sacrificios humanos, las posesiones demoníacas y los ritos satánicos. Sin embargo, estos hechos generalmente ocurren por la influencia de la cultura popular, como las películas, series de televisión y libros de terror, brujería y ocultismo, que generan una atmósfera de misterio y temor en torno a Halloween, y que indiscutiblemente influyen en el comportamiento de algunas personas, advirtió en entrevista el llamado Brujo Mayor de Catemaco, Enrique Marthen Berdon.

“En estos días, por la misma cantidad de fuerza que se le ha dado a las fechas -fuerza porque muchas personas piensan en lo mismo y da poder-, esos días también son asociados con la maldad, aunque no sea así pero se usan para eso. Se dice que son momentos especiales porque todos están en la línea de que es malo”.

Otra de las realidades es que la gente recurre más a los brujos durante Halloween ya sea para resolver problemas personales o también para buscar justicia en contra de alguien que en el pasado les hizo algún mal. Muchos creen que la brujería les ofrece una forma de conectar con lo divino, con fuerzas sobrenaturales, pero lo cierto es que los brujos tienen mucho trabajo en esta fecha, incluso desde antes del Día de Muertos.

“Cualquier época es buena para hacer algo, pero en cuanto a realizar algo negativo precisamente estos días son mejores; igual sucede con los días de muertos pero es por el entorno, el ambiente que se ha creado; incluso en estos días es cuando yo recibo más llamadas de personas que quieren causarle daño a otra por el hecho de que esa persona también ha causado daño en el pasado. Son días efectivos para las cosas destructivas; en la creencia de las personas estos días son mejores, recuerden que la fe juega un papel muy importante”.

Y es que las creencias personales y supersticiones de muchas personas les hacen pensar que en Halloween es el momento de mayor actividad paranormal o satánica; y de hecho están convencidas que algo debe ocurrir. Ciertamente, siempre hay personas extremistas a las que su mente las lleva a cometer actos malignos. También es verdad que, por ejemplo, ha habido desaparición de bebés en hospitales y de indigentes en la vía pública; no es una leyenda urbana, son hechos reales que casi siempre cometen personas influenciadas por este ambiente, advierte el Brujo Mayor.

“En esta época sí ha habido gente extremista que ha hecho sacrificios humanos, no solo de niños sino de adultos, el que se deje. Incluso en estas fechas han matado a muchos indigentes porque son los más vulnerables, son personas en estado de indefensión que no se pueden defender y pueden caer en manos de este tipo de personas malignas porque de que hay más muertes siniestras en estos días sí las hay. Incluso de los hospitales han desaparecidos bebés recién nacidos y eso es una realidad; no es una leyenda urbana son cosas que se han documentado así como niños envenenados por dulces y sobre los indigentes se sabe de gente que ha puesto alfileres o cristales a los pastelillos para que se dañen; entonces definitivamente hay que tener cuidado porque hay gente que sí hace cosas negativas”.

El líder espiritual de Catemaco explica que durante el Halloween se intensifican las historias de ficción y los relatos de misterio y terror. Aquí, es importante recordar que la celebración de Halloween tiene raíces en la festividad celta del Samhain, que marcaba el final del verano y el comienzo del invierno, y se creía que en esa época del año se abrían las puertas entre el mundo de los vivos y el de los muertos, pero los medios de comunicación en general, han exagerado y distorsionado esta información, otorgándole un significado maligno, satánico.

“Por ejemplo, la meca del cine, Hollywood ha catalogado al Halloween como algo nefasto, las películas que producen nos hablan de esa maldad que ocurre en esos días y que ocurren muchos hechos siniestros. En parte es verdad porque en algunas personas el fanatismo ha llegado a tal grado que utilizan esas fechas para cometer atropellos y lo cierto es que también uno le otorga el poder a las cosas o a los conceptos; uno mismo los atrae”.

Desde esta perspectiva, Enrique Marthen considera que la mente humana es muy poderosa; la sugestión y la imaginación juegan un papel importante en el comportamiento de los humanos.

Porque sí es un hecho, admite el Brujo Mayor, que algunas personas pueden experimentar fenómenos paranormales o inexplicables alrededor del Halloween, lo que puede deberse a la sugestión, la expectación y el estado de ánimo que se crea en torno a esta fecha; pero insiste en que es importante recordar que la mayoría de los fenómenos pueden tener explicaciones lógicas y naturales.

Enrique Marthen describe que las películas de Halloween han contribuido a generar un entorno de miedo y superstición. Muchas películas de terror utilizan la fecha como escenario para historias de terror, lo que ha creado una asociación cultural entre Halloween y el miedo, como por ejemplo, El exorcista, El exorcismo de Emily Rose, De noche con el Diablo y, la clásica Halloween, entre muchas otras.

“Nos han metido que Halloween es malo y eso llega a materializar las cosas de tal forma que en esos días hay gente que experimenta posesiones reales en cuanto a la creencia mágica, pero en cuanto a la creencia científica son irreales porque simplemente es meterse en algo que nos han inculcado y ellos piensan que son poseídos por algún espíritu, ya sea de algún familiar o de alguien ajeno, esas posesiones hacen cambiar la voz de las personas hacen cambiar el comportamiento y son muchas cosas que están involucradas en eso, porque nos meten que son días fatídicos al grado de que hay gente que no sale de sus casas, no maneja autos, no usa ciertos aparatos como sierras eléctricas, objetos punzocortantes porque piensan que les puede ocurrir algo; y repito, sí es cierto que hay gente a la que le ha ocurrido porque se mentalizan tanto que al final ocurre”.

Además, algunas películas han popularizado conceptos como la maldición, la posesión demoníaca y otros temas sobrenaturales que se relacionan con la fecha. Esto ha contribuido a crear un ambiente de misterio y terror en torno a Halloween.

Sin embargo, también hay que destacar que las películas de Halloween pueden ser disfrutadas de manera inocente y como una forma de entretenimiento sin necesariamente generar un entorno de miedo y superstición.

Es aquí donde se vuelve importante recordar que Halloween es una celebración que tiene raíces en la cultura celta y que originalmente estaba relacionada con la cosecha y el final del verano, no necesariamente con el miedo y la superstición.

“Para mí, bajo concepto mío, no tiene nada de satánico simplemente es algo de honrar a los muertos, de honrar a los difuntos y de alguna manera convivir con las fuerzas de la naturaleza porque recordemos que las fiestas paganas tienen su origen en la naturaleza, porque los antiguos trataban de darle una explicación lógica a su manera de los eventos que ocurrían a diario: tormentas, noches frías, todo lo cósmico, los eclipses, cometas, todo daban explicación y hacían alguna celebración. Halloween es una verdadera conexión con los espíritus que ya se fueron”, argumenta.

El Brujo Mayor de Catemaco es de la idea de que Halloween puede ser una época para disfrutar de la fantasía, la creatividad y la diversión, donde los niños y adultos pueden disfrazarse y asistir a fiestas con el único objetivo de entretenerse y divertirse; eso sí, los niños deben tener supervisión de los mayores.

Enrique Marthen Berdon, es un reconocido brujo a nivel nacional e internacional, nacido un 1er viernes de marzo de 1963 en la ciudad de Catemaco, Veracruz. Es descendiente de un amplio linaje de hechiceros que por años dedicaron su vida a las artes mágicas. Tiene, desde el 2013 el título de Brujo Mayor de Catemaco, otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad. Dicho título es altamente codiciado y ha llevado a muchos brujos menores a intentar suplantarlo o hacerse pasar por él. En Facebook, por ejemplo, se han detectado solo en las últimas semanas hasta a 20 intentos de plagio de su identidad.

“El término Brujo Mayor ha sido muy peleado en redes, hay como 20 brujos tratando de usurpar, quitan una letra o le agregan otra y crean páginas, pero desde el 2013 yo tengo el título de Brujo Mayor de Catemaco,” concluyó Enrique Marthen Berdon.

Catemaco, Veracruz, es conocido por ser la «tierra de los brujos» debido a su rica tradición de brujería y raíces esotéricas. Además, es un destino turístico que destaca por su belleza natural y su historia ligada a la magia y los rituales.