Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Congreso del Estado aplicará el primer descuento salarial a Ismael García Cabeza de Vaca, diputado plurinominal panista que no asistió a la sesión de este jueves.

Lo anterior fue informado por el residente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Humberto Prieto Herrera, quien dijo que el ex senador nuevamente mandó un justificante para ausentarse del pleno, sin embargo, no expuso ninguna razón, solo se sabe que había argumentado que se encontraba enfermo de Covid 19.

«Dijo que no podía venir, pero no dice por qué; entonces, repito, ya no expuso una cuestión médica. Hay cosas mucho más importantes, y ya si él viene o no viene a trabajar habría que pregúntenle al señor o a su coordinador», explicó.

Reconoció que no hay una legislación vigente que regule a las cuántas faltas del panista se podrá llamar a su suplente, Jesús Alberto «N», quien se vería impedido a rendir protesta al encontrarse vinculado doblemente a proceso.

Respecto a la resolución que hizo la Sala Superior del TEPJF, máxima autoridad que argumentó que la bancada de Morena carecía de legitimación para interponer un recurso de reconsideración en el caso del panista, Prieto Herrera externó que «me hubiera gustado a mí que el Tribunal hubiera dado su resolución para que sentara un precedente; no lo hizo, se respeta, la resolución de la Sala Regional, ahí está y la persona que estaba peleando ese tema en específico, ya es diputado, que se venga a trabajar y nosotros aquí finiquitamos ese tema”.