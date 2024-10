Por Agencias

Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó hoy por unanimidad la reforma constitucional que establece la obligación de que los incrementos a los salarios mínimos generales y profesionales nunca estén por debajo de la inflación y la turnó a los congresos de los estados.

La reforma al artículo 123 constitucional fue aprobada por los 124 senadores asistentes a la sesión, durante una discusión que se prolongó por casi cinco horas, en la que Morena y sus aliados recalaron que se trata de reforma histórica, encaminada a proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, que inició el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y continuará el gobierno de Claudia Sheinbaum.

En contraparte, la oposición, sobre todo los legisladores del PAN advirtieron que no es suficiente esa reforma. El senador Ricardo Anaya sostuvo que aún con los aumentos que ha tenido, el salario mínimo actual no alcanza para que una familia viva fuera de la pobreza y el dirigente del blanquiazul, Marko Cortés que ese ingreso de poco le sirve a los asalariados porque no les alcanza ante el costo del gas, electricidad y medicamentos.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Oscar Cantón Zetina resaltó que las cifras no mienten, ya que durante décadas los sueldos de los trabajadores perdieron su valor frente a una inflación perniciosa que ni respetaba el esfuerzo de la clase laboral y en los último seis años se han dado “aumentos inéditos, que han provocado una reducción significativa en la pobreza laboral. Algo que ha sido reconocido hasta por los organismos internacionales, como la CEPAL”.

Igualmente, el senador del PT, Gonzalo Yáñez, les recordó a los panistas que durante 36 años de gobiernos neoliberales, entre ellos los sexenios de Fox y Calderón, lo que hicieron fue disminuir el salario real.

Otros senadores de PAN y PRI insistieron en esa misma postura, por lo que el morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara les dijo: “No les pedimos que hagan buches de agua bendita, nadamás que respeten este esfuerzo” y el senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín, les hizo notar que “la estrategia de criticar no va a dar resultado”.

Hay que poner la vista los resultados y pongamos como lo pongamos es innegable: lo dice toda la gente, lo dice el pueblo, lo dice organizaciones internacionales, a recuperación del salario mínimo en México es histórica y se debe a una sola decisión del presidente (López Obrador) de aumentar los salarios como una política fundamental de la economía de su sexenio”, agregó Ramírez Marín.

“Desde MC nos entusiasma que se esté votando una iniciativa de este calado que transforma en la vida de las familias que realizan enormes aportaciones a nuestro país, y quienes paradójicamente, han sufrido las más grandes injusticias de marginación”, expuso el senador Luis Donaldo Colosio Riojas.

En la exposición de motivos de la reforma se destaca que durante la Administración del presidente López Obrador, el gobierno de México estableció una nueva política de aumentos al salario mínimo, lo que ha significado su crecimiento en más de 100 por ciento en términos reales, pasando de 88.36 pesos diarios que recibía la base trabajadora en 2018 a 248.93 pesos diarios en 2024.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), en 36 años no se habían registrado aumentos en los salarios mínimos como en los últimos 5 años. La actual política de salarios mínimos ha contribuido a dignificar el salario mínimo, así como a garantizar un piso de bienestar mínimo para las familias de las y los trabajadores que menos ganan”.

Se hace notar asimismo que la actual política de salarios mínimos ha contribuido a dignificar el salario mínimo, así como a garantizar un piso de bienestar mínimo para las familias de las y los trabajadores que menos ganan.

Durante el año 2023, el ingreso promedio mensual de las y los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alcanzó los 16 mil 777 pesos. Sin embargo, los salarios de docentes de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, miembros de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros, son notablemente inferiores.

“Esta disparidad salarial evidencia la dificultad que enfrentan estos servidores públicos para obtener una remuneración justa acorde con la labor que desempeñan. Las maestras y maestros perciben aproximadamente 12 mil 500 pesos al mes; los guardias y policías del Servicio de Protección Federal reciben alrededor de 6 mil 800 pesos mensuales, existe una porción importante de elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Fuerza Aérea mexicanos que ganan alrededor de 16 mil pesos al mes; el personal de enfermería del lMSS recibe entre 5 mil 752 pesos y 9 mil 645 pesos mensuales; el personal médico del lMSS percibe entre 9 mil 184 y 12 mil 95 pesos al mes; y el personal de enfermería del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) gana alrededor de 11 mil pesos mensuales.

Se destaca actualmente que “el Gobierno de México ha expresado su compromiso de atender las demandas y necesidades de las mujeres y hombres que trabajan incansablemente para garantizar la paz y seguridad de las familias, asegurándoles un proyecto de vida digno y mejores condiciones laborales y salariales. En este sentido, es indispensable establecer un piso de ingreso mínimo para satisfacer las principales necesidades de las y los servidores públicos encargados de la salud, educación y seguridad del país, pues permite visibilizar su importante labor que durante los gobiernos previos fue desdeñada e ignorada”. (Andrea Becerril y Georgina Saldierna/La Jornada).