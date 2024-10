Mujer entrona en sus papeles de cine, televisión o serie, dura de carácter, pero consciente de que se vive un momento de división, Kate del Castillo pide que se acaben las divisiones y se les hable con amor a sus connacionales y migrantes en Estados Unidos.

Desde Madrid, donde filma su nueva película, la mexicana mostró su preocupación por el panorama que podría venir si la vicepresidenta Kamala Harris no gana las próximas elecciones de Estados Unidos, a realizarse el 5 de noviembre.

Por eso la actriz se unió al movimiento «Ya Estuvo» que agrupa a más de 20 artistas mexicanos, entre ellos Alejandro Fernández, Los Tigres del Norte, Maná, Álex Lora, Río Roma y Los Ángeles Azules, para levantar la voz y condenar la retórica antilatina y antiinmigrante de la campaña presidencial de Donald Trump.

«Está padrísima la campaña, tenemos que hacer todo lo que se pueda para apoyar a Kamala (Harris) y que no pise otra vez la presidencia este señor», indicó la famosa Reina del Sur, que por ahora se encuentra trabajando en España.

«La verdad que estoy muy contenta de haber participado, todos los artistas que intervienen en la campaña son increíbles. Es un movimiento fuerte y, sí es cierto, ya estuvo… Ya estuvo de que nos esté insultando, ya estuvo de que nos estén maltratando».

Del Castillo, de 51 años, quien tiene su compañía de series y películas Cholawood Productions, señaló que ella, como muchas personas, llegó a los Estados Unidos para también generar dinero.

«Somos inmigrantes y llevamos muchísimo tiempo ahí (en la Unión Americana) y muchísimo dinero, y todo lo que hacemos es trabajar y buscar una vida mejor, así es que espero que impacte (la campaña). Ojalá que los medios nos ayuden a difundir mucho esto«.

«Estoy con mucha ilusión de que cambien las cosas», externó Kate. «Estamos en un aprieto mundial, están cambiando las cosas. En todas partes hay pensamientos divididos, estamos muy divididos por todo el mundo», indicó.

«Así que no necesitamos más gente nefasta como lo es el 45 (Trump). La verdad es que no necesitamos ese tipo de energía ni de nada«, agregó.

En este momento, Estados Unidos requiere de personas que hablen desde la bondad y no del odio.

«Necesitamos gente que hable desde el amor para unirnos, y que nos traten bien a los latinos, sobre todo», declaró la actriz mexicana, quien hace más de 15 años dejó México para buscar oportunidades laborales en Estados Unidos.

Radicada en Los Ángeles, Kate se ha abierto las puertas no sólo del mercado hispano con producciones exitosas como La Reina del Sur o La Misma Luna, también ha intervenido en películas y series norteamericanas como Bad Boys for Life, No Good Deed, The 33, Hunting Ava Bravo y The Cleaning Lady.