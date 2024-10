Por Agencias

Ciudad de México.- Este martes, ocho ministros presentarán de manera oficial su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con lo que también renuncian a su pase automático para estar en la boleta electoral de junio del 2025.

Los ministros que presentarán su renuncia, que será efectiva hasta el 31 de agosto del año próximo, son la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Con ello, los togados podrán acceder a su haber de retiro, el cual se calculará con base en el tiempo que estuvieron en la Corte.

El artículo Séptimo transitorio de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) establece que “las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria señalada en la fracción I del artículo 96 de este Decreto, misma que tendrá efectos al 31 de agosto de 2025; en estos casos, el haber de retiro será proporcional al tiempo de su desempeño”.

La ley establece que la fecha límite para que los ministros presentaran su declinación a la candidatura es el día 30 de octubre próximo, es decir, este miércoles.

De acuerdo con fuentes del alto tribunal, los ministros no presentarán de manera conjunta su renuncia sino que cada uno redactará y enviará la misma, la cual presentará al Senado de la República.

El ministro Luis María Morelos presentará su renuncia, pese a que concluye su periodo de 15 años el próximo 30 de noviembre, ya que es la única vía para que acceda al vitalicio por sus años en la Corte.

En el caso de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, las tres ya anunciaron que usarán su pase automático para estar en la boleta de las elecciones de jueces, magistrados y ministros para 2025. (Iván Evair Saldaña/La Jornada).