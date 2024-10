Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Por los más de cinco años al servicio dentro de esta corporación policial, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) despidió con honores fúnebres al Policía “A” Pedro Pablo González Peñaflor, integrante de las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal (FEGE).

Ante familiares y seres queridos, la ceremonia se desarrolló en la explanada del Complejo Estatal de Seguridad Pública; y fue encabezada por el titular de la SSPT, Sergio Hernando Chávez García, quien a nombre de esta institución y del Gobernador, extendió a las condolencias y respaldo a los deudos.

“Sin lugar a dudas, este sacrificio no fue en vano y pueden tener la plena seguridad de que la SSPT dará seguimiento a cada uno de los requerimientos que la familia nos demande; la pérdida de un familiar no se puede pasar por alto y es muy difícil consolarla, no solamente para ustedes, distinguidos familiares, sino también para los compañeros que durante arduas tareas de adiestramiento pasaron jornadas inagotables para formarse como mejores ciudadanos”, dijo.

El acto incluyó el último pase de lista, la salva y guardia de honor; así como la entrega de la bandera a la familia del elemento, en reconocimiento a su labor para consolidar en Tamaulipas la paz y la seguridad.

“Sea pues este un ejemplo y una distinción para las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal, para que nos motiven a continuar nuestras tareas y sigamos siendo mejores siempre buscando el bienestar social, siempre caminando por el camino de la rectitud y de los valores”, agregó el secretario de seguridad pública de Tamaulipas.