Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Si es que les queda una pizca de vergüenza, deben haber sentido que la pedrada iba para ellos. Ahí estaban algunos eslabones de la corrupción del pasado panista.

Américo Villarreal lo dijo sin pelos en la lengua. Él mismo fue víctima de la persecución del cabecismo.

“Tamaulipas enfrentaba -elección del 2022- el peor escenario de autoritarismo, corrupción y saqueo con un cotidiano y sistemático abuso del Poder Estatal”, dijo en toda su extensión el Gobernador al presentar el ejercicio “Dos años de Memorias de una Transformación”.

Una especie de informe, exposición en que utilizó una veintena de videos cortos para facilitar la comprensión a los asistentes a un repleto Centro Cultural Tamaulipas. Se dieron cita líderes y actores de la sociedad civil, funcionarios administrativos y por elección.

Al fondo a la derecha -del teatro- se retorcían en sus asientos quienes fueron parte de esa corrupción y abuso desmedido del Poder: Gerardo Peña Flores, ex secretario General de Gobierno y Vicente Verástegui Ostos, el intolerante y abusivo hermano de “El Truco” Verástegui, los emperadores de Xicoténcatl y zona cañera.

A veces aplaudían tímidamente, en otras veían incrédulos el escenario y escuchaban los logros del gobierno de la 4T en dos años de ejercicio, junto con las trampas mañosas de quienes pensaron que ocuparían el poder por la eternidad.

Américo mencionó dos de las víctimas de quienes hicieron una elección de Estado, tratando de aplastar la democracia en la elección del 2022, uno de ellos Francisco Adrián Cruz Martínez, ex dirigente de Morena en Madero, hoy diputado local, encarcelado arbitrariamente por instrucciones de Palacio.

“Al pasar la tormenta los cielos se despejaron” desde octubre del 2022. La ciudadanía, por conducto de Morena, llevó al poder al cardiólogo.

Informó e hizo reflexiones “de los sucesos que vivimos” y que no fueron fáciles ante un gobierno represor que quiso continuar en el poder.

Cierto, la tormenta ha pasado aunque los polvos de aquellos lodos, aunque algunos próceres del cabecismo ahí estén, pensando también lo lejos que llegaron en su afán de servir hasta la ignominia: Rosario González Flores, Peña Flores, Marina Ramírez Andrade, Patricia Saldívar Cano, Vicente Verástegui y José Schekaiban. Falta el hermano incómodo, Ismael. Por líos con la justicia no ha podido rendir protesta.

Los panistas no hacían falta, aunque lleguen humilditos ¿arrepentidos?. El médico tiene los hilos del poder en la mano y, si hay un mal ritmo, los tiempos de corrección han llegado. El pueblo le dio la mayoría calificada en el Congreso Local para derrumbar sueños transexenales.

Américo fue arropado por los senadores de su partido, los diputados federales todos, incluido “El Árabe” Nader, panista, y todos los locales, hasta “Paloma” Guillen y el par de Movimiento Ciudadano (si bien no votan por las propuestas guindas).

En dos años la 4T fue retomando los hilos del poder, en un camino minado que le dejaron los vientos huracanados, “hasta regenerar la vida pública de Tamaulipas”.

Sin lugar a dudas es el jefe político único. Su partido retomó -copeteado- el Poder Legislativo. El Poder Judicial, reducto cabecista para saciar venganzas, parece haberse allanado. Por lo menos no cometerán más tropelías desafiando o retando.

Los descentralizados y autónomos marchan acordes a los nuevos tiempos, de no robar y no traicionar. Si brincan las trancas, saben a lo que se atienen. No son mártires. Le temen a la “barredora” que llegará a mediados de año.

En primera fila otro de los emisarios del pasado, el chilango Irving Barrios Mojica, el eterno Fiscal, acompañado de su esposa Yadira Rojas. Aplaude tímidamente. Cree que ya está “del otro lado”.

El médico levantó muchos aplausos a lo largo de dos horas y cuarto de su exposición (incluyendo los videos).

Uno de ellos cuando dijo que Tamaulipas fue una de las entidades más gravemente afectadas por la adopción del modelo neoliberal (panista). “Persiguieron e hicieron la guerra a su propio pueblo sin atender las causas de la expulsión social y falta de oportunidades”.

Tocó todos los renglones de la administración pública, y hasta las relaciones con el poder central. Se refirió a Claudia Sheinbaum como “una mujer excepcional, preparada, de larga experiencia y con las máximas credenciales en la lucha social”.

Presentes también los alcaldes. Tendrán que prolongar su estadía en la capital porque este lunes, a las ocho de la mañana, deben asistir a honores. Se develarán los escudos de armas de los 43 municipios en los patios centrales del remodelado Palacio de Gobierno.

Allí Carmen Lilia Canturosas, quien aplaudió como nadie cuando AVA tocó el tema de la Agencias Nacional de Aduanas que tiene su sede en Nuevo Laredo.

El reynosense Carlos Peña Ortiz, antes de ingresar al Centro Cultural, anunció a la prensa una serie de proyectos de trascendencia para el municipio, en los próximos tres años, como una inversión de cuatro mil millones de pesos en materia hidráulica, en que se encuentran las presas que eviten inundaciones en la ciudad. Por ello instó a los usuarios a pagar puntualmente sus recibos a Comapa y el predial. Se necesita dinero fresco.