Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El director General del Colegio Nacional de Educación Profesional (Conalep) Fernando Arizpe Pedraza informó que los ocho planteles cuentan con un programa para cuidar la salud emocional de la comunidad escolar, detectar factores de riesgo y proporcionar atención oportuna en caso de ser necesario.

Recordó que el año pasado se detectaron dos estudiantes con tendencias suicidas y en ambos casos hubo atención e intervención profesional para los jovencitos, de manera que las cosas no pasaron a mayores.

“Creo que el año pasado si había uno que tenía tendencias suicidas ya lo habían reportado de afuera y se estuvo tratando, afortunadamente no pasó nada y se alumno ya se graduó pero sí hubo atención en su momento para él. Y en Reynosa también tuvimos el año pasado una niña que incluso se aventó del segundo piso y se lastimó, pero creo no llegó ni a fractura. Se le dio atención y se habló con los padres y se envió a otras instancias, afortunadamente de ahí no pasó”.

Explicó que a través del programa de Tutorías, la mayoría de los docentes están preparados para detectar o identificar problemas de salud mental que pueden afectar el rendimiento académico de los estudiantes, como la ansiedad, la depresión y el estrés.

“El Colegio a nivel nacional tiene programas uno el de Tutorías; nosotros tenemos a un docente encargado que atiende cuando menos una hora a la semana con un grupo desde primer semestre hasta sexto con ese programa”.

Añadió que adicionalmente en los planteles hay especialistas, principalmente psicólogos y trabajadores sociales y si detectan que algún estudiante tiene problemas de conducta es enviado al área de psicología, pero si el problema es mayor, la institución cuenta con una red de apoyo externa que brinda la atención adecuada.

De forma permanente, y no ocasionalmente o solo cuando ocurre un incidente, en el Colegio se proporcionan pláticas, conferencias en las que colabora el personal del Centro de Integración Juvenil (CIJ) así como la Secretaría de Salud.

Arizpe Pedraza admitió que en ocasiones hay jóvenes que traen problemas desde casa y hasta cierto punto son muy vulnerables, por lo que requieren atención especial.

“Algunas veces hemos detectado a tiempo a jóvenes que andan mal, se manda llamar a sus papás y se van tratando; encontramos que muchos vienen con problemas familiares de casa que los tiene vulnerables y tratamos de hacer lo que corresponde en darle seguimiento”.