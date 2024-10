Con su característico humor, el cantante de 77 años habló sobre sus múltiples problemas de salud, dejando claro que su cuerpo ha estado atravesando diversas pruebas.

«Para ser honesto con ustedes, no queda mucho de mí», bromeó John tras la proyección del documental, dirigido por su esposo, David Furnish, y R. J. Cutler. «No tengo amígdalas, adenoides ni apéndice», continuó, «No tengo próstata. No tengo cadera derecha ni rodilla izquierda ni derecha. De hecho, lo único que me queda es mi cadera izquierda».

Su tono jocoso contrastaba con la larga lista de problemas de salud que ha enfrentado a lo largo de los años. En los últimos meses, reveló que se estaba recuperando de una «infección ocular grave» que afectó su visión, después de someterse a cirugías de reemplazo de rodilla y cadera.

En la década de 1990, al cantante de «Tiny Dancer» le colocaron un marcapasos por un ritmo cardíaco irregular. También fue hospitalizado por influenza y una infección bacteriana en 2009, le descubrieron un absceso en el apéndice en 2013 y sufrió «gripe gástrica» en 2016.

Además, John ha lidiado con la pérdida de audición causada por años de giras. En 2021, amigos cercanos al cantante expresaron su preocupación por su salud antes de la última etapa de su gira «Farewell Yellow Brick Road», la cual finalizó el año pasado.

«Él no es Superman», dijo un músico que ha conocido a John durante décadas. «Debería estar en casa con sus hijos y su esposo, no atascado en la carretera. Me preocupa que no termine esta gira».

En la premiere de su documental, John anunció su retiro de las giras luego de la finalización de «Farewell Yellow Brick Road» en 2023, después de cinco años y más de 300 shows en todo el mundo. «Como saben, decidí dejar de hacer giras porque tengo 77 años», explicó. «He hecho todo lo que tenía que hacer, todo lo que había que tocar. He tenido éxito. He estado ahí y lo he hecho».

Sin embargo, el EGOT ganador dejó claro que no deja la música, sino que se enfoca en nuevos proyectos y disfruta de su familia. Agradeció especialmente a Furnish, de 61 años, y a sus hijos Zachary, de 13, y Elijah, de 11, «por hacerme el hombre más feliz del mundo».

«Lo más importante en mi vida son David, Zachary y Elijah, mi familia y mis amigos», añadió. «He encontrado la utopía y estoy muy emocionado».

«Elton John: Never Too Late», que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Toronto el mes pasado, estará disponible en Disney+ en Estados Unidos a partir del 13 de diciembre. El documental explora los 50 años de carrera de John, culminando en su último show en Norteamérica en el Dodger Stadium en 2022.