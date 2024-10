Por Agencias

Balancán, Tabasco.- En su primera gira como presidenta de la República a esta entidad, Claudia Sheinbaum Pardo enalteció la lucha de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador y también llamó a mantener la unidad entre gobierno y pueblo.

En la Unidad deportiva “José Nazur Bolívar”, las palabras de la mandataria fueron celebradas por cientos de paisanos de López Obrador, quienes desde temprana hora arribaron a este lugar, donde atestiguaron la firma del convenio pensión universal para personas con discapacidad entre Sheinbaum Pardo, el gobernador Javier May y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel.

La jefa del Ejecutivo federal recordó, que “venimos de un movimiento social que triunfó en 2018, y el pueblo de Tabasco y de México, tuvieron la dicha de tener al mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”, quien además, sostuvo, “le dio mucho a todo el mundo”.

Resaltó que el ex mandatario “cerró su ciclo, terminó su gobierno, y no crean que dejó de luchar, porque él sigue luchando, porque su vida es eso, luchar por su pueblo”.

Manifestó que López Obrador siempre dijo que la lucha es pensamiento y acción, y después de tantos años de recorrer el país, “él tuvo mucha acción y pensamiento, y ahora se está dedicando al pensamiento. Se fue a vivir a Palenque y ahí está escribiendo un libro, que va a hablar sobre la grandeza cultural de México”. Y como en tres años, sostuvo, estaremos leyendo esa obra.

Indicó que concluido el ciclo de gobierno de López Obrador, “iniciamos un nuevo periodo, pero no cambian los principios, no cambian las bases, no cambia su ejemplo, no cambia su legado. Nosotros somos la cuarta transformación de la vida pública de México”.

Estamos aquí, afirmó la presidenta, porque “no podemos alejarnos del pueblo, porque hay que seguir de cerca, informando, diciendo lo que estamos haciendo. Por eso seguimos con las mañaneras del pueblo todos los días, de lunes a viernes, para seguir informando y seguir debatiendo lo que hacemos desde el gobierno y lo que ocurre en nuestro país”

Pero además por eso, subrayó, “el próximo 1 de junio de 2025, entre todas y todos los mexicanos, vamos a elegir a jueces, magistrados y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Es un momento “extraordinario el que vive nuestro país y nos tenemos que mantener muy unidos, gobierno y pueblo. No puede haber divorcio, porque en el momento en que el gobierno mira para otro lado, olvida su pueblo.

“Y el pueblo tiene que estar atento también a lo que pasa con el gobierno, para exigirnos que todo lo que nos comprometimos, lo cumplamos. Esta es la gran alianza entre el gobierno y el pueblo de México. Eso nos lo enseñó el mejor presidente, Andrés Manuel López Obrador y vamos a guardar su legado, el ejemplo de este gran tabasqueño que le dio tanto a nuestro país y que le va a seguir dando y también al mundo, porque Andrés Manuel López Obrador le dio mucho a todo el mundo”.

Vengo a decirles, añadió, que “nosotros tenemos principios y causas, y que nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Tabasco ni al pueblo de México”.

Antes de este encuentro -donde al ingreso se hizo una revisión a las personas, incluidos niños, y a algunas incluso les pidieron levantarse sus playeras o camisas- la mandataria se reunió en privado con alcaldes en una secundaria, donde se comprendió a construir 17 preparatorias en todo el estado y dos universidades. (Alma E. Muñoz/La Jornada).