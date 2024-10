Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez podría ser inhabilitado de sus funciones como edil si los regidores del Cabildo lo aprueban, después de que ayer martes primero quiso imponer a su gabinete y posteriormente declaró que siempre no y que mantendrá en los cargos a las mismas personas.

Los regidores de oposición, José Benítez Rodríguez del PRI y Alfredo Vanzinni del PAN, advirtieron que los funcionarios municipales no pueden ser designados por capricho de nadie, ni siquiera del alcalde Gattás Báez.

“Siempre he sido enfático en que señalaré lo que esté mal hecho, y venimos a señalar su actuar como servidor público más allá de la personalidad, y no me cabe en la cabeza que actué así, o su equipo de asesores”, dijo Vanzinni.

Y subrayó: “Como vas a despachar si no tienes ratificado al secretario del ayuntamiento y de pronto el municipio de Victoria puede caer en ingobernabilidad”, advirtió.

De igual manera, José Benítez, del PRI, enfatizó que Gattás Báez está fuera de toda legalidad y eso tiene repercusiones. “La ciudad no es de una sola persona, hay un órgano colegiado que tiene que respetarse para que el ayuntamiento no salga del marco legal

Por su parte, el coordinador municipal de Movimiento Ciudadano, Gerardo Valdez, refirió que el artículo 55 del Código Municipal es muy claro: “el presidente municipal propone al Ayuntamiento los nombramientos de tesorero, secretario del Ayuntamiento, de Obras Públicas y de Seguridad Pública”.

“Y ya estamos revisando dodo; hay la opción de ser proactivos y no solo enfrascarnos en una lucha legal en pos de defender el orden jurídico… la tercera parte del cabildo puede convocar a sesión extraordinaria y tomar decisiones. Lo que queremos es proveer de orden jurídico al Ayuntamiento y que los funcionarios que trabajen no sean asignados por capricho”.

Ayer martes, la sesión de Cabildo fue clausurada luego de que la Secretaría del Ayuntamiento y el jefe edilicio intentaron, de última hora, cambiar la orden del día, decisión que fue rechazada por los regidores.

Para que los funcionarios se incorporen como titulares de las áreas del Ayuntamiento se requiere de la aprobación del Cabildo.

El alcalde de Victoria va de escándalo en escándalo, y el último ocurrió cuando fue objeto del escarnio público, inducido por la cantante Susana Zabaleta que micrófono en mano su burló de él en pleno Grito de Independencia, frente a Palacio de Gobierno y del propio gobernador Américo Villarreal Anaya.