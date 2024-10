Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La voz popular opina, tiene la creencia, avizora que en los próximos meses caerán al bote algunos alcaldes y ex funcionarios del gabinete panista.

No estaría mal para la imagen de rectitud y cero tolerancia de la 4T. Hace falta un escarmiento.

El último ex alcalde puesto tras las rejas fue Abiel Medina Flores, de Soto la Marina, por un presunto desvío de casi un melón de pesos.

Le antecedió Samuel Rodríguez Urbina, de San Carlos, por peculado de 1.2 millones. Tenía diez años de haber terminado su ejercicio.

Hay otros, como Oscar Pérez Inguanzo (en 2011), de Tampico, por un agandalle de 30 millones de pesos al presupuesto.

Más antes (2004) Fernando Pedroza Chaverri, de El Mante, emanado del PAN, quien hizo la administración más corrupta de que se tenga memoria en la cañera, tanto que la gente comenta que hizo una “escuela de delincuentes” que nunca fueron castigados.

No olvidar al legendario Juan Genaro de la Portilla, cacique de Altamira, uno de los “dedos chiquitos” del líder vitalicio de la CTM, Fidel Velázquez.

Otros menos conocidos han ido a parar al tambo como Teodoro Herrera Sosa, de Soto la Marina, y Juan Toral Mendoza, de Llera, en 2001.

Mario Sosa Pohl, ex de Madero, pasó por el penal luego de dar manotazos al presupuesto.

Para tristeza ciudadana quedaron absueltos ¿arreglos políticos?, ¿confabulación de los jueces? Posiblemente las dos cosas.

Algunos fueron “jalados” por la Procuraduría-Fiscalía por motivos políticos y salieron por falta de pruebas.

A Rodríguez Urbina se le aprehendió en 2017, inicios del sexenio cabecista, según él porque no quiso adherirse al PAN.

Del marsoteño Medina Flores -igual sexenio cabecista- el decir es que fue encarcelado por instrucciones de Palacio por haber brincado del PAN a Morena-PT para repetir en la alcaldía (otros que pleito con el mero jefe por cuestión de adopción de menores).

En la concepción de no robar, no mentir y no traicionar que enarbola la 4T y su Segundo Piso, el respetable espera pronto la aprehensión de los primeros hampones del erario, y que no salgan absueltos.

La opinión pública ya voltea los ojos hacia algunos, aquellos ex ediles que se llevaron mucho, hasta las sillas del ayuntamiento, o que se niegan a entregar a los sucesores, señalamientos que tienen Ada Gabriela Verlage, de González; Toñito Medina Jasso, de Soto la Marina; Maybella Ramírez Saldívar, San Fernando, y Sergio Fernández Medina, de El Mante.

Si dejaron un peso es porque no lo vieron en la caja y, los que pudieron, cobraron por adelantado servicios pero no dejaron la nómina de la primera quincena de octubre.

De los ex funcionarios presos, se recuerda los casos de Rubén Illoldi Garay, de El Mante -gobierno de Manuel A. Ravizé; Víctor Manuel Márquez Gatica, Pedro Silva Rodríguez, Pedro Hernández Carrizales y Mario Ruiz.

Cada caso tiene sus comentarios, como la detención de Ruiz, cuyo presunto delito fue por “secuestro” de un civil, algo que nada qué ver con el presupuesto. Se habló de una venganza del Gobernador Egidio Torre.

Pedro es el pez más “gordo”, el único secretario del gabinete que ha tocado penal por delitos cometidos como funcionario.

La orden de aprehensión en contra de Jorge Abrego Adame, ex de titular de Hacienda con Egidio, nunca salió o no fue cumplimentada.

Silva Rodríguez ocupó la Dirección de Gobierno de la General de Gobierno, se le acusó de venta de placas de transporte, en Altamira.

Volviendo con la “escuela de rateros”, en la cañera las ex regidoras Gloria Mar, Guadalupe Banda y Alicia Wong, se siguen preguntando por qué no fueron a parar al bote los auténticos responsables del saqueo, como Gustavo Cedillo Fortuna, concuño del alcalde Pedraza; José Luis Chávez, el Tesorero, y Jorge Paz, el Subtesorero.

Fue el robo más grande del siglo en El Mante. Para pagar la nómina pedían a prestamistas usureros de Xicoténcatl. Ellos se hacían préstamos “a comprobar” por 300 mil pesos, que nunca comprobaron. Cedillo tenía las chequeras del municipio en su casa.

Se nos hace que, ahora sí, más ex funcionarios de primer nivel serán huéspedes de penales y no saldrán absueltos. Hay varios vinculados a expedientes. Pronto comenzarán con los ediles.

Tema aparte, el Gobernador Américo Villarreal hizo gira este jueves por San Fernando donde acompañó a su esposa María, presidenta del DIF, para llevar la Brigada Transformando Familias de servicios gratuitos.

Igual inauguró el complejo de seguridad pública El Tejón (nombre del latifundio de aquellos años), una instalación de 6,779 metros cuadrados que demuestra el firme compromiso de su gobierno por la protección y bienestar de los paisanos.

Es la instalación más grande en su tipo fuera de Victoria. No es casual sino un plan integral para garantizar la paz. Se encuentra en un punto estratégico y en región intermedia con la frontera.

“Avanzamos hacia una nueva etapa de prosperidad, donde la seguridad sea la base para el desarrollo y bienestar de todos. Con El Tejón damos un paso firme hacia ese futuro”, dijo el ejecutivo.

En la zona conurbada del sur, Tamaulipas tiene la tercera región más segura de México. Seguramente, con este tipo de acciones, pronto se ampliará el ámbito de calificación.