Ed Wheeler, conocido por su participación en La Ley y El Orden y Blue Bloods, falleció a los 88 años debido a complicaciones de neumonía, informó su esposa Messeret Stroman Wheeler al medio internacional Deadline.

Messeret también rindió homenaje a su esposo en redes sociales, donde expresó su profundo amor y admiración por el legado de Wheeler.

«Trajiste luz, risas y amor a cada rincón de mi vida y a la vida de todos los que te conocimos. Tu talento, dedicación y pasión no tenían comparación, ya sea en el escenario, frente a la cámara o detrás de escena», escribió Wheeler en redes sociales.

Destacó la dedicación de Wheeler tanto en el escenario como fuera de él, mencionando su influencia en la vida de todos quienes tuvieron la fortuna de conocerlo.

«Eras más que una figura pública; eras una luz que me guiaba, un compañero que me apoyaba y mi corazón», continuó.

Nacido el 18 de febrero de 1936 en Brooklyn, Nueva York, Ed Wheeler comenzó su carrera en la actuación a través de anuncios de televisión. Su primer papel en pantalla llegó en 1978, con dos episodios de la serie Watch Your Mouth, según New York Post.

En 1987, hizo su debut cinematográfico en Broadcast News, dirigida por James L. Brooks, y a lo largo de su carrera participó en filmes como Presumed Innocent, Thinner, Daylight, Godzilla, Mickey Blue Eyes, Head of State y The Good Heart.

En el ámbito de la televisión, Wheeler apareció en seis episodios de La Ley y El Orden entre 1992 y 2004, además de participar en otras series como Whoopi, Hope & Faith, Cupid y One Life to Live. Su último papel fue en un episodio de Blue Bloods en 2010.

Junto a su esposa, Ed Wheeler cofundó una compañía de producción que creó el cortometraje Keepers of the Flame en 2023.

Además de su labor en cine y televisión, fue un destacado actor de teatro, formando parte de la compañía Negro Ensemble y actuando en producciones como Zooman and the Sign, The Dance on Widow’s Row y The Waiting Room.