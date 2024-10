Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La minoría rapaz está herida de muerte. De ahí que recurra a toda clase de artimañas para detener la reforma judicial. No extraña, por ejemplo, que utilice a la jueza veracruzana Nancy Juárez Salas quien de manera increíble “ordenó” eliminar el decreto correspondiente del Diario Oficial de la Federación. ¡Haga usted el recabrón favor!.

Para empezar, es clara intromisión en decisiones de otro poder, como el Legislativo, que recordéis, fue el que mediante mayoría contundente votó a efecto de erradicar el cáncer de la corrupción que impera en la SCJN. Y ni modo que sea invento cuando las evidencias son incontables en perjuicio precisamente de quienes no pueden comprar inocencia y libertad.

En este caso diputados y senadores cumplieron con el mandato popular del pasado dos de junio que dijo ¡basta! de que la justicia favorezca solo a unos cuantos. A nadie se engañó toda vez que entre las prioridades de campaña presidencial estuvo el de crear nuevo rostro a un poder que tradicionalmente estuvo al servicio de la delincuencia organizada y de cuello blanco. De ahí la aprobación que mantiene al borde de la locura a nietos y nietas de Porfirio Díaz.

Respecto de la ordenanza de la señalada jueza, la Jefa Claudia, utilizando palabras suaves la calificó de “extralimitación”, por lo que obviamente no significa valor alguno frente a una enmienda constitucional que además de beneficio mayoritario, busca terminar privilegios de la mafia enquistada en la institución más desprestigiada de que se tenga memoria. Hacer caso a quien es parte de la corrupción sería caer en la provocación y por tanto en el laberinto creado por la inmoral burocracia que mantuvo (y aún, mantiene), en un puño a la ciudadanía.

De ahí que la Señora Presidenta ratifique que la reforma judicial va. Sea que nada ni nadie detendrá la elección de jueces, magistrados y ministros el primero de junio del próximo año, por la sencilla razón de que el pueblo así lo decidió. Nada más por eso, así se infarte Claudio X. González y con él empresarios, políticos, “analistas” y todos aquellos (as) que apuestan a que vaya mal a México para aprovecharse, como aves de rapiña.

Quedamos en que la Jueza Nancy Juárez Salas perdió toda proporción al igual que el resto de los(as) integrantes de la SCJN que sin escrúpulos han emitido amparos, suspensiones etc., con desmedido servilismo hacia sus verdaderos patrones que no son otros que aquellos(as) que históricamente violentaron los mandatos de la Carta Magna. Hablamos de los que a la sombra de los gobiernos del PRIAN se enriquecieron impunemente. Con estos antecedentes ni cómo esperar que Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto sean solidarios con el supremo gobierno, al contrario, no dejar ir oportunidad para atacar, difamar y ofender.

La ventaja es que a estas alturas del proceso transformador están acorralados, ojalá hicieran como los alacranes que se matan con su propio veneno cuando no encuentran salida. Es un decir que nada tiene que ver con la condición humana de estos jijos(as) que mantienen la esperanza de recuperar el poder, como si los mexicas no tuvieran memoria. Le digo que la locura alcanzó a los traidores (as).

SUCEDE QUE

Alguien debe decir a Olga Sosa que en política se debe observar cierta disciplina que incluye no inquietar prematuramente a una población dedicada a reconstruir el desastre dejado por el gobierno panista. Hay mucho trabajo en el presente, lo otro vendrá después. Si es que viene si no, pos no…Por otra parte es de creer que el alcalde victorense Lalo Gattás tarde o temprano tendrá que comparecer después de incurrir en una serie de presuntas anomalías y excesos que el congreso local está dispuesto a considerar como elementos suficientes de juicio político y hasta de algo más delicado. Ojo que Lalo parece estar ya sentenciado por lo más influyente del partido al que dice pertenecer. Con decirle que hasta se barajan nombres de probables sucesores.

Y hasta la próxima.