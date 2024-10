Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El desastre financiero en el que se encontraba el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) no solo es responsabilidad del gobierno del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca sino también del de Egidio Torre Cantú y de Eugenio Hernández Flores, dio a conocer Jesús Lavín Verástegui.

El titular de la Secretaría de Administración del gobierno estatal hizo énfasis en que no solo García Cabeza de Vaca sino los dos anteriores al del panista tuvieron una muy deficiente administración financiera.

“Los últimos tres pero básicamente el antepenúltimo y este anterior también», indicó, sin precisar nombres.

Refirió que no obstante lo anterior, afortunadamente el IPSSET ahora opera con números negros gracias a una eficiente administración financiera que se aplicó desde el inicio de este gobierno de Américo Villarreal Anaya.

Aunado a esa estrategia, subrayó que también ha sido primordial haber optimizado el gasto corriente en el Instituto, que estaba a punto del colapso financiero.

«En base a la eficiencia de la administración financiera del IPSSET se logró que empezáramos a manejar desde hace un año flujos de efectivo positivos. Esos flujos son lo que han permitido que de estar trabajando desde hace mucho tiempo con puro déficit, se hiciera un cambio en las estrategias que ha sido focalizado principalmente en mayor rigidez en el gasto corriente del IPSSET».

En dos años, resaltó Lavín Verástegui, se ha logrado revertir ese déficit y ahora se habla de un superávit de flujo; aun cuando hay adeudos pendientes por pagar se ha podido alargar la viabilidad financiera del organismo, el que seguramente hubiera quebrado en este 2024 de no haberse tomado estás medidas y estrategias para su recuperación.

«Todavía hay algunos adeudos que traemos por recuperar, pero cuando llegamos en el 2024 el IPSSET estaba por tronar y logramos dar un empujón hasta el 2025 ahorita ya lo traemos controlado hasta al 2027, gracias a Dios».

Jesús Lavín Verástegui se abstuvo de revelar montos o cifras respecto a los adeudos que se tiene el IPSSET y también dijo ignorar la cantidad que se ha ahorrado gracias a este buen desempeño financiero del que presume.

«Cuánto se logró ahorrar?… pues no traigo en mente el dato, porque prácticamente el global anda como en 3 mil 800 millones de pesos, pero no quiero decir cifras porque eso quiero verlo para precisarlo. Tampoco cifras de adeudos porque esos adeudos estamos viéndolo ya que implica algunas cuestiones jurídicas y ese tema no quiero tocarlo», concluyó.