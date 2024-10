El Colectivo Adax Digitales acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de querer encarcelar a la niña Esmeralda, de 14 años de edad, por un aborto espontáneo que tuvo en Querétaro tras quedar embarazada, víctima de una violación.

El Colectivo informó que Esmeralda y su agresor, quien es un familiar de 17 años de edad y se encuentra en libertad al no tener cargos en contra, viven en la misma comunidad del Municipio de Huimilpan.

Sin embargo, Esmeralda,de origen indígena, es quien está bajo arraigo domiciliario, luego que la FGE la acusa de homicidio y busca que la encarcelen tres años.

«Ella está en arraigo domiciliario, no puede salir de su casa, no asiste a su escuela«, dijo Mayra Dávila, integrante del Colectivo Adax Digitales.

De acuerdo con el Colectivo, la menor de edad ha sido criminalizada por parte de la Fiscalía y en ningún momento del proceso jurídico ha tenido una defensa adecuada.

«Tampoco tuvo acceso a la justicia por parte del propio sistema en cuanto la agresión (por violación)», añadió Mayra Dávila a medios de comunicación este lunes.

Responde FGE: se indaga a Esmeralda por homicidio En contraste, el Fiscal general, Víctor Antonio de Jesús Hernández, aseguró a medios locales que en la institución ministerial obtuvieron pruebas para asegurar que el hecho fue un homicidio por asfixia al recién nacido.

«No hay antecedente de este ni ningún otro por el delito de aborto, pudimos constatar que la causa del fallecimiento fue por estrangulamiento, específicamente una asfixia por estrangulamiento», respondió.

«El bebé nació vivo, respirando, pudimos elementar que respiraba».

Dejaron libre a violador con su dicho, acusa Colectivo Mayra Dávila, a las afueras de la FGE, añadió que las autoridades tomaron como prueba el solo hecho de que el presunto agresor dijo que la acusación de violación era falsa para no ejercerle ninguna acción penal.

«Luego llega una prueba, donde establece que él es el padre de la gestación y en ese momento no se le inicia carpeta de investigación por falsedad de declaraciones (…); no se le vuelve a citar para esclarecer hechos; no se continúa con la investigación, lo cual termina en un no ejercicio de la acción penal», expresó este lunes.

Caso Esmeralda: dos peritajes, dos resultados El Colectivo informó que la defensa realizó un metaperitaje en el que se identificó que el feto ya no tenía signos vitales días antes del aborto espontáneo que ocurrió a las 36 semanas de gestación, lo cual equivale a 8 meses, y no que fue asesinado posteriormente, como se asegura desde la FGE.

«Se tiene aquí, por parte de la defensa, un metadictamen pericial que se hace en patología forense. El patólogo lo que hace es determinar causas de muerte. La conclusión es que la causa de muerte es de un feto in útero reciente con malformaciones congénitas, la manera de muerte natural y el mecanismo asfixia prenatal o hipoxia fetal crónica», relató la vocera del grupo que se unió a la defensa de Esmeralda.

De acuerdo con el Colectivo, la metodología que usa la Fiscalía no se usa desde los años 70.

«El perito de la defensa no tuvo acceso más que a las fotos (…) propiamente el producto de la gestación», dijo.

«Entonces, con base en eso es que hace estas conclusiones de que fue una muerte natural por asfixia en el útero y entonces ahora lo que están tratando de cuadrar es que la asfixia haya sido fuera del útero, cosa que pues es también súper difícil de sostener porque, insisto, quien hace esta mecánica de lesiones es una médica forense que no tienen los conocimientos suficientes como un patólogo para determinar y establecer causas de muerte».

La medicina legal, añadió, determinó que fue un aborto espontáneo que terminó en un parto fortuito por las condiciones del desprendimiento.

Rechaza CSP persecución de niña

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la persecución de la menor de edad acusada en Querétaro.

«Creo que no se debe criminalizar, y menos a una niña de 14 años», dijo la Mandataria durante su conferencia de prensa de este lunes en Palacio Nacional.

Además, Sheinbaum anunció que la niña recibirá apoyo y asesoría por parte de la Secretaría de Mujeres.