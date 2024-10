Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ocho de los ministros (as) que integran la SCJN anunciaron su renuncia para este martes, lo que debe haber sucedido si es que no cambiaron de opinión, asegurando a la vez, no participar en la elección de junio del próximo año. La noticia es engañosa y de mala fe. Para empezar, pretenden retirarse con la jugosa pensión de 500 mil pesos mensuales que defienden “con dientes y uñas”, sobre todo con estas últimas que lucen bien afiladas en los casos de interés personal. (¡Qué shingones(as)!).

Usted dirá que es otro de los múltiples excesos permitidos por la corrupción imperante en el PJ y tiene razón. En este sentido no sabemos hasta dónde la reciente reforma pueda terminar tal inmoralidad, claro ejemplo sin duda, de los privilegios disfrutados por la burocracia de cuello blanco, totalmente opuestos a la crítica situación de la mayoría mexica. Y ni modo que sea invento. Pero ojo que las dichosas renuncias podrían ser rechazadas por el Senado, según advierte Gerardo Fernández Noroña, y entonces, bye, bye pensión.

El hecho, por otra parte, contiene alto grado de perversidad. Y es que los personajes en cuestión quieren mostrar al mundo-mundial presunto escenario caótico provocado por los poderes Ejecutivo y Legislativo, cuando la intención de la 4T es democratizar la impartición de justicia, es decir, que no siga siendo propia solo de quienes infringen la Carta Magna, como ha sido costumbre desde los tiempos de Miguel de la Madrid.

Ni cómo negar que la SCJN es el cáncer de la república, sea eficaz instrumento de la delincuencia en todas sus modalidades, no solo para destruir el patrimonio social, sino para atentar contra la tradición histórica de dignidad en la materia. Recordéis que Vicente Fox “eliminó” a Benito Juárez de la galería de ex presidentes y que en la toma de posesión se abstuvo de mencionar al Benemérito cuando refirió la relación de forjadores de la patria.

El asunto es que ocho ministros(as) pasarán a retiro, obligados por el resultado de la voluntad popular que decidió votar los cargos. (Ojalá y exista forma de evitar el pago mencionado). Es el mismo destino que espera al resto del PJ así lloriqueen y pataleen en protestas, paros y plantones que hasta ahora han servido pa’ maldita la cosa. Una muestra es que poco a poco regresan a la normalidad las oficinas relacionadas con la institución. El fracaso de la oligarquía es evidente. Y nada de “reformas parciales”, no se trata de cambiar para seguir igual. Eso sería burda imitación de lo que hacían los gobiernos del PRIAN.

Mientras tanto, Donald Trump significa grave peligro para la humanidad. Y México está en riesgo con este loco. Además de combatir con ferocidad racista la migración, quiere cerrar la frontera e invadir con estúpidos argumentos, como antes hicieron los misérrimos que robaron más de la mitad de nuestro territorio. De ahí el deseo de que el 5 de noviembre triunfe Kamala Harris quien seguramente tiene el voto del paisanaje, con todo y que no faltan aquellos(as) que se creen gringos(as) en absoluta pérdida de su identidad.

Desde luego contamos con una Presidenta inteligente y valiente que de ninguna manera permitiría pisotear la soberanía nacional. ¡Que ni se le ocurra al sujeto de marras porque lo hacemos polvo!.

SUCEDE QUE

En el PRI, PAN y PRD faltan espacios para acomodar a tantos traidorcillos en el altar del 2 de noviembre. “Ni los cuente mi general, ¡todos muertos!”, como dijeron al viejo mílite que buscaba sobrevivientes después de la batalla.

Y hasta la próxima