Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria. Tamaulipas.- Pues ahí tienen que el Dios Tlaloc, el dios de la Lluvia, canceló en este arranque de semana la ceremonia de Honores de la Bandera que cada Lunes suele encabezar el gobernador y jefe político del estado doctor Américo Villarreal Anaya.

Dos.- Los conductores victorenses ya nos hemos vuelto diestros en el manejo de los cruceros donde están en falla total los semáforos. Un caso concreto son los semáforos apagados desde hace 20 días en el crucero de la Avenida…

Tres.- Es el responsable del timón de la Secretaría de Salud del gobierno estatal el Dr. Vicente Joel Hernández Navarro.

Este galeno es Médico cirujano y partero egresado de Facultad de Medicina del campus Tampico de la UAT. Tiene especialidad en Cirugía Ortopédica y Traumatología por la Universidad de Barcelona, España.

Igualmente el Dr. Vicente Joel tiene un par de maestrías. Una en Ciencias Médicas por la Universidad de Granada, España; y otra en Administración en la Facultad de Comercio de la UAT.

En experiencia laboral Hernández Navarro tiene haber sido Director del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Cd. Victoria; así mismo se ha desempeñado como Director de los siguientes hospitales: General de San Fernando, Infantil de Tamaulipas, y Civil de Cd. Mante.

Ha sido además profesor de la cátedra de Traumatología y Ortopedia en la Universidad La Salle Victoria. Extensos son los conocimientos y la visión médica de este funcionario del equipo de Américo Villarreal.

Cuatro.- La noticia en la zona de Comapa Victoria, responsable del abasto de agua del drenaje sanitario es que hubo relevo. Sale el ingeniero Eliseo García Leal, y entra Fernando García Fuentes, que hasta el domingo era gerente de planeación de ahí mismo. De profesión es Contador Público. Dicen los que saben que tiene igual gran experiencia en la CEAT, que es la Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas.

El cambio fue por la mañana, en el marco de reunión extraordinaria del Consejo de administración. El ingeniero Eliseo era por lo menos la segunda ocasión que se desempeñaba como Gerente de Comapa. Cumplió 73 años en junio pasado y se dice que se va a trabajar de asesor en la construcción de la Segunda Línea del Acueducto Guadalupe Victoria.

Vale decir que el Ing. Eliseo era gerente de Comapa en el año de 1992 en que le tocó inaugurar el referido Acueducto, junto al entonces gobernador Américo Villarreal Guerra, y el presidente Carlos Salinas de Gortari. En aquel tiempo, Eliseo fue gerente general por nueve años, de 1990 a 1999.

Gerentes de lo que hoy es Comapa Victoria, han sido Gregorio Zúñiga Cano, de 1964 a 1972, designado por el entonces gobernador Enrique Cárdenas (+).

Leonicio Torres Delgado de 1973 a 1980 fue el responsable primero del organismo del agua.

Vale decir que de 1981 a 1983 un maestro en Educación, Herminio Guzmán Castillo estuvo al frente de esta empresa, siendo él también varias veces secretario general del magisterio tamaulipeco.

En 1983 el jefe aquí lo fue el ingeniero civil Jesús Serna Barella, victorense y designado por el entonces gobernador Emilio Martínez Manautou.

De 1983 a febrero de 1987 el gerente fue el ingeniero civil Antonio Navarro Beltrán, nacido en Tepezala, Aguascalientes.

De 1987 a 1989 el gerente fue el Licenciado en Administración José Abel Pérez Hernández. Al llegar a la entonces Coapa, había una situación de verdadera escasez de agua. Y eso está documentado en la revista La Peñita que editaba la Comapa Victoria en el año 2002. Pero estábamos en el año 1988. En aquel tiempo, yo reportero era en un periódico local, El Diario. Entonces una tarde fui a un negocio de «comida para llevar» del Sr. Felipe Arredondo, dueño también de una Funeraria. Por alguna razón a la hora de ir yo a comprar alimentos, él me atiende en un mostrador. Y al verme me dice: «Usted sale mucho en el periódico, ¿verdad?» . Mi ego se creció al instante, y le dije: «Pues, a veces» Y añade, en tono de reclamo, enojado: «¡Usted es Abel Pérez Hernández, el gerente de la Comisión del Agua!». Y yo entré en pánico y le dije: «¡No, no, yo soy reportero, Azahel Jaramillo!», creyendo iba aventarme a toda la clientela para un comprensible linchamiento, por la falta de agua en toda la ciudad. La libré.

De 1990 a 1999, nueve años nomás, el gerente fue el referido Eliseo García Leal, siendo sucesivamente relevado por el Lic. Luis Enrique García, «El Pipo»; el Ingeniero Carlos Montelongo Terán; el abogado Gustavo Alberto Rivera Rodríguez, y el contador público Miguel Ángel González Salum. NOS VEMOS.