Por Agencias

Monterrey, Nuevo León.- La inseguridad y el abandono de las autoridades de los tres niveles de gobierno, han convertido a diversos municipios del norte y oriente de Nuevo león en “pueblos fantasma”, señaló el sacerdote y activista, José Manuel Guerrero Noyola, mejor conocido como el Padre Chema, párroco en el municipio de Los Herreras, localidad de apenas mil habitantes, distante a 170 kilómetros de Monterrey.

Precisó, que más que la violencia, a la que se acostumbró a vivir la poca gente que aún habita municipios fantasma colindantes con Tamaulipas y cercanos a la frontera estadunidense, es el abandono total en que se encuentran esas municipalidades por parte de los gobiernos que no invierten en infraestructura y en reactivar la región, señaló el sacerdote.

Párroco de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en el municipio de Los Herrera, el Padre Chema, aclara que fuera de la zona metropolitana de Monterrey -donde se concentra en 13 municipios el 92.3 por ciento de poco más de 5 millones 700 mil habitantes en total en el estado- no hay oportunidades de estudio, salud, trabajo y mucho menos seguridad.

Si bien la migración a la cercana Texas de los municipios del norte y oriente neolonés se ha dado desde la década de los años sesenta, en la era de la violencia y de grupos armados los desplazamientos se han incrementado, al grado de generar pueblos fantasmas, señala Guerrero Noyola.

Cita municipios como Los Herrera, Los Aldama, Doctor Coss, Parás, General Bravo, Agualeguas, General Treviño, Melchor Ocampo, China y Cerralvo, al Nororiente rumbo a Reynosa, Tamaulipas, los que, a su juicio, están hoy más solos al irse las familias en busca de mejor calidad de vida, en especial, seguridad.

El Padre Chema asegura que la violencia pasa a segundo plano, pues la gente se encierra en su casa al caer la noche, “la poca gente que aún queda en las localidades, principalmente los adultos mayores “los viejos”, porque los jóvenes se van, no a Monterrey, sino a Estados Unidos, a Texas”.

“Las autoridades no miden con justicia, las oportunidades que se dan solamente en la zona metropolitana de Monterrey, se olvidó a los pueblos rurales, hay diferencias marcadas”, añade y pone como ejemplo una familia que acudió a misa desde Melchor Ocampo y que le comentó: “padre, mi hijo terminó la secundaria, se quiere ir a Monterrey a estudiar, aquí ya no hay dónde, pero vi los costos, vivienda, transporte, cuotas escolares, sustento, no podemos”.

Sobre la inseguridad el Padre Chema recuerda que desde la década de los sesenta, antes, se hablaba ya de traficantes, de quienes introducían desde Texas, mercancía diversa, vinos, artículos, vehículos. Siempre ha existido hasta hoy que evolucionó a grupos armados. “Pero ese no es el problema mayor, es más grave el abandono de los gobiernos, de lo otro la gente se acostumbró a vivir así.

Doy gracias a Dios porque me permita seguir siendo la voz de quienes no la tienen, de los vulnerables”, señala el también activista.

De acuerdo al Inegi, Los Aldama tiene 300 habitantes actualmente contra mil 407 en el 2020; General Treviño, 900, de mil 800, mientras que Parás y Melchor Ocampo se han quedado con unos 300 habitantes cada uno, al perder el 8 y 67 por ciento de su población respectivamente.

“Solamente quedan los viejos, los jóvenes se van en busca de mejor vida a Estados Unidos”, remata el Padre Chema. (Raúl Robledo/La Jornada).