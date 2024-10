Por Agencias

Ciudad de México.- Tras la ratificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de las recientes reformas estatutarias del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que dieron pie a la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como presidente de esta fuerza política, el ex presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, anunció su separación “de los trabajos y deslindarme de las acciones de la dirigencia del Partido”. No obstante, no aclaró si eso representa su renuncia a su militancia en el tricolor.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, expuso: “He tomado la decisión de separarme de los trabajos y deslindarme de las acciones de la dirigencia del Partido, de vocación reeleccionista que ha dejado de ser la de los ideales de democracia y justicia; inclusión y renovación. Esa actitud le hará más daño al PRI. Me gustaría estar equivocado y por eso, les deseo suerte”.

El también ex gobernador de Sonora con cinco décadas de militancia priísta, les expresó a los integrantes del PRI: “Siempre he respetado sus decisiones y ellos me han dado su consideración a las mías. Siempre dialogando, cerca de las reflexiones y muy lejos de las descalificaciones y denuestos personales. Así, el saldo invariablemente ha sido positivo”

Además, subrayó que “hoy el PRI queda a la deriva y carece de futuro y de congruencia ya que, con esa resolución dividida, lo deja en la tentación del secuestro y queda expuesta a un mayor deterioro por el manejo exclusivo de una sola persona y de sus intereses personalísimos”.

Sobre la decisión del TEPJF, Beltrones sostuvo que el fallo es “contraria al sentido común”, derivado de una “torcida interpretación de la legalidad” y que “afecta gravemente” al PRI y a su militancia.

Luego de reelegirse como presidente partidario, Alejandro Moreno lanzó críticas a distintos ex presidentes del partido que promovieron impugnaciones contra su reelección, entre ellos Beltrones.

Alito Moreno aseguró que hay procesos de expulsión en su contra, solicitados por militantes, y dejó fuera a Beltrones de la bancada del PRI en el Senado antes del arranque de la presente legislatura.