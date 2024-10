Por Agencias

Ciudad de México.- Las bancadas de Morena y Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados celebraron la sentencia del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y sobre todo, que se comprueben los nexos del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa con el narco.

El primero en preocuparse por la sentencia debe ser Calderón, expresó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy Rangel (Morena)

Por su parte, Acción Nacional admitió que Calderón debe responder por todo lo malo y lo bueno que hicieron los funcionarios bajo sus órdenes.

“Calderón debe responder por lo bueno que hizo en su gobierno y en todo caso, hay muchos elementos para lamentar que depositó su confianza en García Luna”, dijo el diputado panista Federico Döring.

No obstante, agregó: “Si a Felipe se le quiere culpar de cualquier cosa, es lo mismo que tendría que responder el ex presidente (Andrés Manuel) López Obrador por Segalmex, las muertes de su sexenio, y la narco política”.

El petista Ricardo Mejía Berdeja, ex subsecretario de Seguridad en el sexenio pasado, calculó que García Luna terminará por incriminar a Felipe Calderón.

“Ahorita a lo mejor hay un pacto de silencio, la omertá como en la mafia, pero en el transcurso de los meses podría cambiar.

“Él tiene 56 años y la sentencia de 38 años es toda una vida. Creo que esto todavía no acaba, además le resta toda autoridad a Calderón para emitir juicios a los gobiernos actuales, si no pudo vigilar a su super secretario de seguridad”, expresó.

También, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, consideró correcta la sentencia de la justicia estadunidense, pero planteó que el caso no se utilice por el gobierno federal y Morena “para hacer un espectáculo y distraernos de la tragedia nacional, de la crisis de seguridad en México, y para que evadan su responsabilidad.

“Lo que me preocupa es que acá no trabajemos en contra de la delincuencia organizada, que no tengamos un plan de seguridad que funcione, que la nota sea utilizada por el gobierno y su mayoría para distraer lo que sucede en México: las decapitaciones, el incendio de super mercados en Zapopan; Tabasco está en llamas”, manifestó. (Enrique Méndez y Fernando Camacho/La Jornada).