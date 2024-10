Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Bien por el proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum de eliminar la reelección y darle una patada al nepotismo, ejercicios que calan como latigazo en la ciudadanía.

Legislar sobre el tema acabará con cacicazgos y reducirá la corrupción. Está comprobado que funcionarios que duran largos años en un cargo administrativo o por elección, se corrompen más.

En Tamaulipas urge legislar. Hay municipios que piden a gritos un cambio luego de años de dominio por familias que por malas artes de hicieron del poder, como Xicoténcatl, imperio de los Verástegui, y Antiguo Morelos, propiedad de los Tinajero y compañía.

El experimento de reelegir a ediles no funcionó. Se convirtieron en reyecitos de sus regiones, y todavía quisieron heredar la silla.

Fue una idea de los prianistas. Comenzó con Fox, siguió con Calderón y lo promulgó Peña Nieto, del grupo de conservadores.

Igual los diputados. No es posible que alguien que no presenta ninguna iniciativa propia, o no asiste a las sesiones, reciba el apoyo de su partido para la reelección. Caso de Don Vicente Verástegui, un fósil que solo fue a calentar asiento seis años a la cámara federal y ahora es diputado local.

Siguió el camino irresponsable de su hermano César Augusto, diputado federal del 2006-2009 en que no subió ni una sola vez a tribuna. Como “adherente” participó en una iniciativa. Propias ninguna.

Doce años son mucho tiempo para soportar a un senador o diputado que “salió malo”, que no atendió a la comunidad que le dio el voto.

Es un insulto que los legisladores puedan representar a un distrito hasta por cuatro ocasiones consecutivas, de tres años. Está permitido que los locales accedan a 12 años. Afortunadamente en Tamaulipas la Ley doméstica solo permite dos, seis años, igual que a los presidentes municipales.

La idea de Sheinbaum es volver a los tiempos de un periodo sí y otro no, algo que funcionó muy bien en tiempos de la “dictadura perfecta”.

En cuanto al nepotismo, surgieron los cacicazgos, el más antiguo el de Xicoténcatl con Los Trucos. Primero él, luego el hermano, otra vez él y otra vez su hermano; luego la esposa del hermano y una damita incondicional del equipo.

En Bustamante Maricela Rodríguez González tiene ocho años manejando el municipio. Primero ella con una reelección, su hija y ahora otra vez ella.

Palmillas no se queda atrás con Jorge Monita Silva, ex presidente que luego impuso a su esposa María de las Nieves y ahora a su hija Sindy.

Es algo que la presidenta Sheinbaum enviará iniciativa a la Cámara para que un alcalde no puede dejar como sucesor a su hermano, esposa o hijos. Igual que los gobernadores no impongan a sus esposas como Rafael Moreno Valle (a Erika Alonso), en Puebla, y los hermanitos Rubén y Humberto Moreira, en Coahuila.

No es moral que Yunes hijo lleve como suplente de senador a su padre ex Gobernador.

Volviendo con lo local, es un insulto para el pueblo de Llera, que “El Sapo” de la Torre haya impuesto como candidata a sucederlo a su esposa, y lo mismo “El Gallo” Gallardo en Jaumave, por hablar de “independientes”.

Muy necesario que la reglamentación no permita esos actos de nepotismo, que los órganos electorales no acepten estas candidaturas ¿violación a los derechos humanos? No.

Igual la Ley Electoral debe prohibir que los suplentes de alcaldes sean -aparte de la esposa- los hijos o hermanos, los padres. Es una inmoralidad.

Hemos tenido regidores en que la madre es titular y lleva a su hija como suplente, caso concreto de Miroslava Escalante Vázquez, en Victoria, y otros más de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo.

Bien por la iniciativa de la Presidenta. Y que incluya que no debe haber ni matrimonios ni hermanos en el Congreso de la Unión ni en los Congresos de los Estados ¿acaso no hay más gente?.

Y que desaparezcan las diputaciones de representación proporcional, las regaladas o “becas” que van para los eternos caciques de los partidos como Alberto Anaya, de Partido del Trabajo, y Dante Delgado, de MC.

Por ahí va el asunto. Si omitimos nombres de otros cacicazgos municipales (Don José Gudiño Cardiel cayó en Jaumave), de antemano pedimos disculpas.

En asuntos universitarios, es alentador saber que la UAT se actualiza conforme las necesidades y demanda de carreras. La Asamblea Universitaria aprobó la creación de dos nuevos programas en el campus Nuevo Laredo, ingeniería en Ciencias de Datos y licenciatura en Autotransporte de Carga, además de la preparatoria local.

Nuevo Laredo es el primer puerto de entrada y salida de mercancías de México, y ahí se ubicará la Agencia Nacional de Aduanas, la que demanda recursos humanos especializados.

Y hablando de apoyos al deporte, en Reynosa el alcalde Carlos Peña Ortiz lo hace. Es por eso que destacada participación registraron Sthephia Reyes Cabrera y Eduardo Rafael Reyes Sauceda, con sendas victorias, en el torneo internacional de boxeo amateur Guerra en la Frontera, que se lleva en Mexicali, Baja California.

Igual apoyó a Guillermo López Ramírez, quien brilló en el Ironman 70.3 realizado en Cozumel, Quintana Roo. Compitió en tres pruebas: Nadar 1,900 metros en mar abierto, recorrer 90 kilómetros en bicicleta y correr 21 kilómetros.

Este lunes el Gobernador Américo Villarreal presidirá los tradicionales Honores a la Bandera en el C-3 a las ocho de la mañana.