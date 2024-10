El expresidente Barack Obama hizo una reaparición como personaje clave para impulsar el voto en la campaña electoral de Kamala Harris, en una convención en Pensilvania llamó a los afroamericanos a votar por la vicepresidente de cara al 5 de noviembre de este 2024.

El exmandatario fue el primer político afroamericano en ocupar la Presidencia, ganándose el voto y confianza de la comunidad negra para los demócratas, sin embargo en esta contienda las apuestas del estado parecen no favorecer a la contrincante de Donald Trump, por lo que Obama mostró su respaldo y dirigió un mensaje.

“En parte me hace pensar que, bueno, simplemente no les gusta la idea de tener a una mujer como presidenta, y se les ocurren otras alternativas y otras razones para ello”, dijo el exmandatario hacía funcionarios y voluntarios en la campaña.

Obama se lanza contra Trump al fin de la jornada electoral

Luego de que Obama concluyera su mandato, el magnate estadounidense entró como sucesor cambiando las reglas y política que había implementado el demócrata, en esta ocasión pretende reelegirse argumentando y descalificando a su contrincante mientras las encuestas electorales la favorecen a ella.

Obama exhortó a la comunidad a votar por ella de manera decisiva lanzando comentarios en contra de Trump a quien acusó de usar una «falsa retórica» y de ser un hombre egoísta que solo buscaba su propio beneficio.

Ante la mención, Donald Trump contestó como usualmente ha hecho en esta campaña en su Truth Social y X le mandó un mensaje diciendo que en realidad tenía el apoyo de Obama.

Donald Trump promete «la mayor deportación de la historia

En uno de los mitines de campaña en el estado de Colorado, el magnate se comprometió a acabar con el crimen de los inmigrantes, además pidió la pena de muerte por cualquier persona que se encuentre en estado ilegal dentro del país y pueda matar a cualquier ciudadano estadounidense.

Al anunciar esta acción en torno a la seguridad enfatizó su ideal en la política migratoria donde advirtió que «va a rescatar todas las ciudades que han sido invadidas y conquistadas». Frente a sus simpatizantes habló de nuevo de la migración en el último mes de campaña. Harris cuenta con el voto afroestadounidense en estados disputados como Pensilvania en una reñida contienda en que compite con el republicano Donald Trump, quien se ha enfocado en ganarse el voto masculino de todos los grupos étnicos y se ha esforzado, en particular, en ganarse el voto de los varones negros. Los comentarios de Obama dejan entrever que los hombres negros no siguen apoyando mayoritariamente a Harris. Pero el equipo de campaña y los aliados de Harris han trabajado arduamente para tratar de apuntalar el apoyo de este grupo crítico de votantes y abordar el tema de la misoginia como una posible razón por la cual no respaldan unánimemente su candidatura.