Por Agencias

Ciudad de México.- El polémico juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien en la actualidad es integrante del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, notificó al Senado que no participará en cualquiera de los procesos de elección popular para ocupar el cargo de magistrado de Circuito, por considerar que la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024 es contraria a los valores de la República y la división de poderes.

En una carta que envió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), señaló que por tal motivo, solicitó se tenga como fecha de conclusión de su encargo el 31de octubre de 2024. “Agradezco al Poder Judicial de la Federación estos 22 años en los que tuve el enorme privilegio de desempeñar todas categorías que conforman la carrera judicial; particularmente una década como juzgador federal”.

Gómez Fierro otorgó la mayoría de las suspensiones contra normas como la Ley de la Industria Eléctrica y el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), y la orden de la Secretaría de Energía (Sener) que obliga a las compañías privadas a comprar gas natural únicamente a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuando fue Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en la Ciudad de México, lo que le validó fuertes críticas del ex presidente Andrés López Obrador.

Incluso en su momento, cuando concedió fallos que otorgó en contra de la LIE, advirtió a las autoridades que si incumplían con las suspensiones serían sujetos a castigos, incluso de cárcel: “se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al servidor público que no obedezca un auto de suspensión”, indica uno de sus resolutivos.

Actualmente, Gómez Fierro, de 40 años, ocupa el cargo de Magistrado de Circuito a partir de febrero de 2024. Se desempeñó como profesor adjunto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en la maestría en derecho en la escuela de la que egresó. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estuvo adscrito a la ponencia del ministro José Fernando Franco González Salas, en 2012.

Incluso en alguno de sus conferencias mañaneras, el ex presidente López Obrador, afirmó la postura del juez Juan Pablo Gómez Fierro “es entendible, porque son magistrados que defienden a los grupos de intereses creados. Unos lo hacen por conservadurismo y otros por dinero, pero a mí no me toca investigar por qué lo hacen, nosotros lo que tenemos que hacer es defender siempre los intereses de la nación”.

En la misiva que envió al CJF, el impartidor de justicia aseguró que durante su encargo, “siempre actué con lealtad, honradez, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo; sobre todo con un gran compromiso con la institución y con México. Estoy seguro que la historia nacional reivindicará la gran labor del Poder Judicial de la Federación en la protección de los derechos humanos y la defensa del orden constitucional”. (César Arellano García/La Jornada).