En Chivas nada sale bien: Su técnico, pese a decir 100 veces ‘No Me Voy’, es cuestionado sobre su compromiso hacia el club; Chicharito sigue sin marcar una diferencia desde hace 10 meses con un solo gol, pero eso sí, dando declaraciones de «villanía» alejadas de la realidad; y se suma la cuarta derrota de torneo, contra un rival que duele: Atlas. El 3-2 de los rojinegros ocasionó burlas para el cuadro de Fernando Gago, una de ellas muy especial, de Julián Quiñones.

Julián Quiñones reacciona al 3-2 de Atlas sobre Chivas

Y es que no solo Atlas se congratuló de haberse llevado el Clásico Tapatío en la Fecha 11 del Apertura 2024, esto permitió además, que el cuadro de Beñat San José supera ya a los rojinegros en la tabla general, y eso dejó más que felices al que fuera hasta hace poco el Bicampeón de Liga MX. A estos festejos se unió el ex de América y ex de los Zorros, Quiñones, que desde Arabia Saudita se burló no solo del resultado, sino de las transmisiones del Guadalajara.

Hay que recordar que para este torneo en el futbol mexicano, Chivas cambió de canal de transmisiones, dejando atrás las televisoras más conocidas y firmando contrato con Amazon. Sin embargo, para el delantero de Selección Mexicana, se trata de una señal en la que solo se dedican a hablar bien del cuadro rojiblanco, dejando pasar por alto las críticas constructivas.

Como se puede ver, el también Bicampeón con América se mofó de cómo el club de Amaury Vergara necesita de relatores a su favor.

Próximo duelo de Guadalajara y Atlas para la Jornada 12 del Apertura 2024

Chivas no tendrá paso sencillo en la liga mexicana, pues ahora el próximo sábado 19 de octubre enfrentará de visita a «los chavos» de Pachuca, un club que se ha convertido en el referente en juveniles, que décadas atrás era el equipo rojiblanco.

Por su parte, Atlas parece que tiene todo a su favor para la siguiente fecha del futbol azteca y es que enfrentará al equipo más benjamín, que es Mazatlán, escuadra que se ha jactado torneo a torneo de deambular en la mediocridad. El duelo está previsto para el viernes 18 de octubre.