Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En medio del ajetreo por la transición del Poder Legislativo y la asunción o continuación de los alcaldes, pasó casi desapercibida la renuncia del Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, largamente esperada por los diputados morenos.

Sintió la lumbre cerca, sabía que no haría huesos viejos en la chambita que en otras épocas defendió con uñas y dientes, para no quedar mal con su jefe.

Se la aceptó la Comisión Permanente. Regresará a Nuevo León donde tiene su fortuna ¿acaso rumbo al “otro lado”?. Tiene cuentas pendientes con la Ley de Tamaulipas.

Tonto no es, no quería que lo despidieran vergonzosamente. Pero no correrá mucho porque la legislatura 66 se dispone a nombrar un interino y sucesor, para darle pa’delante a los expedientes que lo involucran a él mismo.

No extrañaría que en las siguientes semanas Don Raúl sea judicializado por varios delitos, entre ellos el robo de muebles y computadoras de la oficina de Inteligencia Financiera, peculado y otros al distraer lana del gobierno, contratar por servicios a uno de sus hijos y pecadillos adicionales que alcanzarían cárcel preventiva.

Por ahí tiene una orden de aprehensión que quiso quitarse mediante amparos. Pueden revivirla.

El 15 de mayo del presente, el nuevo jefe de Inteligencia Financiera, Raúl Hernández Chavarría, presentó denuncia ante la Fiscalía en contra del ahora ex Fiscal Castañeda, de Juan Carlos Garza, representante de Garza Ruiz Contadores (de Nuevo León); Miguel Angel Villarreal Ongay, ex secretario de Administración del Gobierno cabecista, y de María de Lourdes Arteaga, la intocable ex jefa de Finanzas.

Presuntos delitos: Abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones y facultades.

¿Qué se comieron? Contrataron un servicio por nueve millones de pesillos por “implementación de un proceso de análisis” de IF, que pudo haber sido simulado porque ya contaban con ese programa. De que habrá consecuencias a corto plazo, las habrá.

Otra “cuerdita” que quiere que las Leyes estén a su servicio y en la comodidad de su exilio es Ismael García Cabeza de Vaca.

El angelito se atrevió a pedir ejercer como diputado “vía remota”, es decir, ocupar un escaño en Tamaulipas desde los Estados Unidos, algo que le negó la Diputación Permanente y demandó ante el TRIFE.

En el máximo de su cinismo y desfachatez, quería rendir protesta vía Internet desde algún lugar del vecino país. Solo falta que un juez federal -el de cabecera- le conceda el deseo alegando violación “a su derecho a ser votado”.

De que los hay los hay, y lo malo es que le quieren ver la cara a sus contrincantes y la ciudadanía. A veces provocan risa y en otras compasión por sus necedades y corta inteligencia ¿tanto temor a ir a la cárcel?.

La nueva legislatura tiene sesión ordinaria el miércoles 2 de octubre a las 12:00 horas. Podrían ser llamados los suplentes de Ismael y Gerardo Peña, Alberto Salazar Anzaldúa (si es que no tiene orden de aprehensión) y Benito Noé Zárate Ramírez.

El nuevo líder del Congreso, Humberto Prieto Herrera, hará todo lo necesario para que la legislatura no quede coja, pero que tampoco lleguen personas con cuentas pendientes con la Ley.

El Gobernador Américo Villarreal, como otros tamaulipecos, fue testigo del acontecimiento histórico de la asunción de Claudia Sheinbaum como primera Presidenta de México.

“En Tamaulipas nos unimos a su visión para seguir construyendo un México más justo, equitativo y próspero para todas y todos”, escribió.

En Reynosa el alcalde Carlos Peña Ortiz madrugó también y en los primeros minutos del uno de septiembre encabezó la sesión en que el cabildo ratificó a los colaboradores del gabinete municipal: Secretario del Ayuntamiento, Joaquín de León Villarreal; Finanzas y Tesorería, Esmeralda Chimal Navarrete; Contraloría, Ernesto Gómez de la Peña; Seguridad Pública, Geovanni Barrios Moreno.

Como regidora 15 -pluri- se “estrena” Sofía García Gómez, la cachorra de Pancho García. Faltaría que, de ahí, la quiera aventar a la presidencia del pueblo en 2027.

Sin apartarnos de aquella esquina, la senadora Maki Ortiz Domínguez también se estrenó pero como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, la más importante para el partido Verde Ecologista, por el cual accedió a la cámara alta.

Fue nombrada secretaria de la Comisión de Salud e integrante de las de Seguridad Social, Defensa Nacional y TEMEC.

La que en un mes ha presentado tres iniciativas directas y una adherente, es la senadora Olga Sosa Ruiz, quien hace tres años fue la diputada más productiva de la Cámara Baja. La lleva.