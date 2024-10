La actualidad del bicampeón América lo tiene con mucha preocupación al estar lejos de los lugares principales de la tabla general del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, pero también hay sentimientos similares debido a las bajas asistencias que ha registrado desde que se mudaron por un tiempo al Estadio Ciudad de los Deportes.

Es por eso que Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas, ha expresado su preocupación y tristeza debido a lo que ocurre durante los encuentros del cuadro que comanda el director técnico brasileño, André Jardine en el presente campeonato mexicano de Primera División.

Santiago Baños no está satisfecho con asistencia en Estadio Ciudad de los Deportes

En este tenor, Santiago Baños ha estado en una entrevista con el medio ESPN para externar que no se encuentra contento debido a la baja asistencia de aficionados en sus cotejos como local en el Apertura 2024.

«La verdad que nos sorprende, pensábamos que íbamos a tener mejores entradas, nos duele porque al final del día, siendo un equipo tan grande y tan importante, pensamos que nuestra afición debería estar con nosotros juguemos donde juguemos y no ha sido el caso. En los dos clásicos, no hemos llenado el estadio y más de la mitad de los aficionados han sido del equipo rival…No me preocupan las bajas entradas, pero me entristece porque pensábamos que después de los resultados que hemos tenido en la cancha y estando en un estadio más chico íbamos a tener lleno cada 15 días y desafortunadamente la afición no ha respondido. Tenemos que darle la vuelta a la página rápido, encontrar una solución; tuvimos reuniones estas dos últimas semanas para encontrar alguna alternativa y esperemos que se resuelva pronto; mientras tanto me encantaría invitar a la afición a que esté con nosotros, son parte muy importante del proyecto y siempre han sido un soporte importante para cumplir los objetivos del club», expresó.

André Jardine quiere recuperar al gran América de otros torneos

Esto se ha dado luego de que el Club América viniera de malos resultados, sobre todo la goleada que sufrió a manos del Cruz Azul, así como la derrota ante Pumas. Es por eso que los aficionados esperaban que llegara una reacción para que no siguiera perdiendo oportunidades de ascender en la tabla general.

América apunta al tricampeonato en el Torneo Apertura 2024

Por otro lado, el América en el actual Torneo Apertura 2024 de la Liga MX sigue con toda la intención de ir a ganar otro título más. Y es que, una vez conseguido el histórico bicampeonato en torneos cortos, así como esta Campeones Cup 2024, los americanistas quieren continuar con la estela ganadora que les ha impreso la llegada de Jardine. Es así que los de Coapa no cesarán en su búsqueda de alcanzar otro hito más para su rica trayectoria en el futbol mexicano. Pero no sería para nada nuevo, ya que lo lograron anteriormente, siendo la última ocasión en la década de los años 80s.

Ahora, todo es distinto y la grandeza de las Águilas del América está lista para escribir un capítulo más, por lo que este Torneo Apertura 2024 será clave para consolidar todavía más el trabajo que han hecho en este último año bajo las órdenes de André Jardine y que ha quedado demostrado ya con la obtención del Campeones Cup 2024.