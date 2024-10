El cantante colombiano debutará en el mundo cinematográfico con Pimpinero, película en que interpreta al hermano mayor de los actores mexicanos Alejandro Speitzer y Alberto Guerra.

La cinta, del director Andi Baiz, se presentó recientemente en el Festival Internacional de Cine de Toronto, y en ella Juanes interpreta a Moisés, uno de tres hermanos involucrados en el tráfico ilegal de gasolina en la frontera Venezuela-Colombia.

«La idea nace porque a Andi (director) se le ocurrió un día llamarme a proponerme un personaje para la película que él estaba haciendo. Obviamente, soy muy fan del trabajo de Andy, siempre lo he seguido, y no lo podía creer», contó Juanes, de 52 años, en el festival canadiense.

«Cuando hablé con él, le decía ‘¿estás seguro?’, y me dice ‘sí, hagamos el casting a ver qué pasa’. Hicimos este casting y aparecí aquí, es como un milagro, diría yo, estar en un proyecto así. Estoy muy honrado y feliz, pero todo fue idea de Andi».

El cantante, que inició su carrera musical a los 15 años en la banda de pop rock Ekhymosis y debutó como solista en el 2000, con el disco Fíjate Bien, compartió cómo se preparó para el papel.

«Al principio Andi me puso un coach, una gran amiga nuestra, Carolina Gómez, una actriz colombiana, y con ella repasamos las escenas cuatro semanas. Íbamos una por una, ella me iba explicando, porque yo, la verdad, nunca había actuado, aunque me gusta mucho el cine y lo aprecio», expresó.

«Fue muy importante la ayuda de Carolina en el proceso, y el resto es un poco imaginación».

Baiz, por su parte, explicó por qué se fijó en el músico.

«Fue muy extraño, porque no vino como pensando ‘es que necesito a alguien muy famoso’; no viene de esa idea. Yo necesitaba a tres hermanos y ya había casteado al hermano menor, que lo interpreta Alejandro Speitzer, y a Alberto Guerra, que es el hermano de en medio, entonces necesitaba al tercero, y quería que fuera colombiano, y analizando y viendo actores colombianos, de repente apareció en internet una foto de Juanes. No nos conocíamos y como que su mirada me habló.

«Lo he visto en videos musicales y tiene una presencia increíble, y dije ‘vamos a contactarlo a ver si acepta’. Y así fue, muy instintivo», dijo el realizador, que ha trabajado en series como Narcos y Griselda.

Pimpinero podría llegar pronto a cines, y después, a Prime Video.