Por segunda ocasión en sus casi 30 años de trayectoria, La Oreja de Van Gogh se verá en la difícil tarea de encontrar una nueva vocalista, luego de que este lunes la banda anunciara la salida de Leire Martínez.

La ex concursante de Factor X, en España, lideró la banda pop durante 17 años, desde julio de 2008, tras el abandono de Amaia Montero, vocalista original, en noviembre de 2007

«Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados», anunció la banda este lunes en sus redes sociales.

«La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo».

Aunque no se explicaron los motivos de la separación, el mensaje da entender la existencia de algunas discrepancias entre los miembros del grupo con Leire.

«Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada», culminó el comunicado de La Oreja de Van Gogh.

La noticia llega en medio de rumores de que Amaia Montero podría regresar a encabezar el grupo, esto luego de que la cantante reapareciera sobre los escenarios en un show de Karol G a finales de julio.

Hace un par de años, Montero y su familia compartieron que la intérprete pasaba por un cuadro de depresión y ansiedad, lo que la mantuvo alejada de la escena musical por un rato.

Sin embargo, el dueto junto a Karol G con la canción «Rosas», en el estadio Santiago Bernabéu, de Madrid, emocionó a los fans y prendió los rumores de una posible reunión con La Oreja de Van Gogh.

De acuerdo con varios medios españoles, esto no le sentó bien a Leire Martínez, quien aparentemente se molestó con la posibilidad de que la sacaran del grupo para recibir de vuelta a Montero.

«No me gustan las faltas de respeto. Y a mí, que se diga que vuelve Amaia Montero no me importa, no me afecta para nada. Lo que no me gusta es que se me ningunee. Si fuera verdad que vuelve es algo que no me planteo. Será el grupo quien decida o no», reconoció Martínez el pasado 17 de septiembre al medio español de Televisión Navarra.

Aún así, Montero negó en otra entrevista de que hubiera planes con si antigua banda. Pablo Benegas, guitarrista y uno de los compositores del grupo, también desmintió estos rumores hace unos meses.