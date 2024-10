El próximo mes de marzo de 2025, el Estadio Gnp Seguros, uno de los recintos para conciertos más grandes de la Ciudad de México, abrirá sus puertas para recibir la nueva gira de Shakira: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Hace algunas semanas, se pusieron a la venta los boletos para la primera fecha en el antiguo Foro Sol. Para nadie fue sorpresa que las entradas se acabaran en tiempo récord y se anunciara un segundo concierto. Pero los éxitos para Shakira en la capital del país apenas comenzaban.

Después se anunció una tercera fecha, luego una cuarta y finalmente una quinta. De esta manera, Shakira se convirtió en la artista solista que más conciertos ha dado en el Estadio GNP Seguros de manera consecutiva, récord que hasta hace algunas semanas tenía Taylor Swift, quien con The Eras Tour logró abarrotar el Foro Sol en cuatro ocasiones.

Sobre la exitosa venta de boletos, Shakira habló en sus redes sociales y agradeció a su fans mexicanos:Shakira se convirtió en la artista solista que más conciertos ha dado en el Estadio GNP Seguros de manera consecutiva, récord que hasta hace algunas semanas tenía Taylor Swiftasí que estoy eternamente agradecida con ustedes por el cariño, por la lealtad, por todo ese amor que me dan y por toda esa motivación que le han dado a mi carrera desde siempre y tengo muchísimas ganas de darles lo mejor de mí y verlos ya. Los extraño un montón y los quiero mucho”.

Si bien este récord es una realidad que demuestra que Shakira es la artista latina más importante de todo el mundo, aún hay dos récords más que podría romper: RBD logró llenar seis veces el Foro Sol, mientras que Grupo Firme abarrotó el recinto en siete ocasiones. Claro que los boletos para ver a ambas bandas fueron mucho más baratos.

Por ahora no hay nada confirmado con respecto a más fechas para Shakira en el Estadio GNP Seguros, pero dado el éxito, no sería una sorpresa que pronto se anuncien más.

La exitosa carrera de Shakira y su influencia en la música pop

Shakira, nacida en Barranquilla, Colombia, ha tenido una carrera destacada en la industria de la música pop, fusionando ritmos latinos con el mainstream global. Desde su debut en los años 90, Shakira ha sido una innovadora, creando una marca única que combina su distintiva voz, movimiento de caderas y canciones pegajosas.

Su primer gran éxito internacional llegó con el álbum Pies Descalzos (1995), que incluyó temas como Estoy Aquí y Antología, que rápidamente la consolidaron como una estrella emergente en América Latina. Sin embargo, fue con Laundry Service (2001) que Shakira alcanzó un estatus de fama mundial, gracias a canciones como Whenever, Wherever e Underneath Your Clothes, que mostraron su habilidad para mezclar inglés y español, expandiendo su público.

A lo largo de su carrera, Shakira ha lanzado varios álbumes exitosos, incluidos Fijación Oral, Vol. 1 y Oral Fixation, Vol. 2, que contienen éxitos como La Tortura, una colaboración con Alejandro Sanz, y Hips Don’t Lie, uno de sus mayores éxitos comerciales.

La influencia de Shakira en la música pop es evidente en su música innovadora y en cómo ha abierto puertas para otros artistas latinos al mercado global. Su capacidad para reinventarse continuamente y mantenerse relevante ha hecho de Shakira una figura emblemática en la música pop, atrayendo a audiencias diversas y manteniendo una resonancia cultural significativa.