Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Solo faltó uno, aquel que estuvo preso seis añitos (del 2009 al 2025) por huachicoleo de combustibles. Evadió visitar la Villa de Aguayo ¿miedo a otra orden de aprehensión?.

Malpensados, a lo mejor tiene Covid, algo que los panistas pusieron de moda en los últimos días.

Migue Ángel Almaraz Maldonado, alcalde de Río Bravo, no difundió las causas por las que no asistió a tres actividades de alcaldes con el Gobernador -domingo y lunes-, por lo que comenzaron las especulaciones de si lo “ganchó” alguna autoridad, con eso que los ediles no tienen fuero.

¿Qué cosas más importantes tenía que hacer? En su lugar mandó al multipartidista Teodoro Escalón Martínez, arroz de muchos moles y trapecista profesional de la política.

Periodistas especuleros. Para él puedo ser más importante repartir gallinas en la presidencia (a lo que invita con insistencia en redes), la acción más importante que ha realizado en seis días de administración. Son aves que le regala una avícola del pueblo.

Dice que ha repartido 30 mil ejemplares más algunas tapas de blanquillos.

Pero el tema no es ese, sino la jornada exitosa que presidió Américo Villarreal en esta capital. Comenzó el domingo con un resumen de dos años de transformación; siguió el lunes con honores e inauguración de la remodelación del Palacio de Gobierno, que ahora tiene techo móvil, y el encuentro con alcaldes.

En patios centrales de Palacio, edificio estrenado por el Gobernador Horacio Terán en febrero de 1951, fueron develados los escudos de armas de los 43 municipios.

Con los ediles de todos los colores la encerrona fue de más de cuatro horas en que integrantes del gabinete estatal y funcionarios federales disertaron y ofrecieron apoyos, como Banobras.

Primera reunión con presidentes del trienio 2024-2027, y continuarán “porque es importante conocernos y apoyarnos”, dijo AVA.

Y tiene razón Américo, cuando llegó al gobierno en 2022, los alcaldes tenían un año de ejercicio, y no se conocían. Jamás fueron convocados por la esquina del poder. Había un marcado divorcio y discriminación hacia los de filiación partidista diferente.

Hoy, sin distingos ni colores -Almaraz es panista- fueron convocados a trabajar “24 horas los siete días de la semana”, a conocerse y apoyarse.

Para que después no digan que no se advirtió, Francisco Noriega Orozco, el Auditor Superior del Estado, expuso que han aplicado 72 multas, iniciado 392 procesos de responsabilidad administrativa y en 70 casos los asuntos se turnaron a la Fiscalía Anticorrupción. Sobre aviso no hay engaño.

Jorge Cuellar Montoya, del Secretariado de Seguridad Pública, mencionó que en 23 meses Tamaulipas se ha colocado entre las primeras diez entidades en el renglón de seguridad, y la mejor del norte de México.

Tania Contreras, la Asesora Jurídica del Gobierno, se pronunció por un nuevo Código Municipal, considerando que el actual viene de febrero de 1984 y ha registrado 132 reformas y adiciones. Es una parchadera tremenda.

El jefe de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya dijo que en dos años se invirtieron 13 mil millones de pesos en infraestructura. Si en algunos municipios no hubo más, es porque no lo pidieron los alcaldes en la consulta respectiva.

Destacó igual la participación del Rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado. La casa de cultura tiene su Centro de Desarrollo Municipal y proyectos de apoyo y asesoría a los ayuntamientos. Si se coordinan, puede haber nuevos campus universitarios.

El mensaje de la Contralora Angélica Pedraza a los ediles, es que cumplan con la Ley, comenzando con sus declaraciones anuales.

Dos días de actividades de los presidentes municipales.

Y este martes el IETAM dará por concluido el proceso electoral 2023-2024. Ya no habrá mucho qué hacer. La siguiente elección constitucional arrancará en septiembre del 2026 (faltan dos años).

Don Guadalupe Ramos, el jefe, se lleva un rasponcillo de última hora: Recurso de impugnación de los trabajadores Jorge Alberto Castañeda, Ma del Rosario Urazanda Sosa, Luis Manuel Moctezuma, Jesús Castillo y Alfredo Díaz, que se inconformaron ante el TRIELTAM por adiciones al Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del Instituto.Huyma

Tardará meses pero al final el organismo puede perder en tribunales.

Una noticia que llegó rápido a esta capital, es el nombramiento de la ex diputada panista Sandra Luz García Guajardo, como jefa de Cultura del ayuntamiento de Alberto Granados Favila, en Matamoros.

Lo que no se dice es que ella formó parte del trío de independientes -sin partido- que colaboraron con su voto a la causa de Morena en el Congreso. Por ello fue expulsada del partido junto con otras dos de sus compañeras.

Hablando de Reynosa, donde manda Carlos Peña Ortiz como alcalde, el joven Mauricio Oliva del Angel conquistó medalla de oro en la categoría de cien metros planos T34 en la Paraolimpiada Nacional Conade que se lleva a cabo en Oaxaca. Compitió en parálisis cerebral juvenil superior. Sin el apoyo del ayuntamiento, que además aporta sus instalaciones del Polideportivo, no habría sido posible.