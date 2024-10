Tras avalar una reserva que le quita al Estado la responsabilidad de la transición energética, la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular la reforma constitucional que le regresa a Pemex y a la CFE el estatus de «empresas públicas del Estado» y señala que «en ningún caso» las empresas privadas prevalecerán sobre la estatal en diversas actividades de la industria eléctrica.

La reforma, que fue turnada al Senado, se aprobó después de casi 14 horas de discusión con 350 votos a favor, una abstención y 111 votos en contra de la Oposición, que advirtió sobre el riesgo de aprobar la reserva presentada por la morenista Ana Elizabeth Ayala.

La modificación consistió en suprimir el párrafo que establece que el Estado estaría a cargo de la transición energética y para ello utilizaría de manera sustentable todas las fuentes de energía disponibles.

«El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales», señala el párrafo que fue eliminado.

Rubén Moreira, coordinador del PRI, recordó que el texto no estaba en la iniciativa del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la mayoría lo incluyó en el dictamen argumentando que si los privados no estaban sujetos al Estado mexicano, las oligarquías se iban a aprovechar, por lo que su eliminación abre esa posibilidad.

Advirtió una confusión de los legisladores de la mayoría entre Estado y Gobierno, porque la redacción no habla de que la transición energética sea responsabilidad del Gobierno, sino que el Estado deberá dictar las políticas públicas en la materia, a las que deberán sujetarse todos, incluidos los empresarios.

«Nosotros requerimos que el Estado mexicano, el Estado, dicte las políticas públicas a las que se sujeten todos los mexicanos, empresarios y no empresarios. Lo que ustedes están haciendo, y se los digo con respeto, es que, en el momento que quitan este párrafo, ahí sí, nadie se va a hacer cargo de hacer las políticas públicas ni de empujar el cambio tecnológico, porque las políticas públicas las hace el Estado, que es lo que dice acá», indicó.

El panista Federico Döring dijo que la reserva le quita a la Presidenta la posibilidad de impulsar un programa ambicioso en materia de energías limpias, como se comprometió en su discurso de toma de protesta.

«La Presidenta se ufana de ser científica, y lo que están mutilando a la Constitución es la posibilidad de que esa Presidenta científica, que hizo estudios en materia de cambio climático, que se ufana de haber participado en el Premio Nobel de cambio climático de Al Gore demuestre todo el conocimiento que tiene que aportar a México», afirmó.

Döring cuestionó si la modificación tiene que ver con la negativa de la mayoría para otorgar recursos presupuestarios para la transición energética.

«¿Por qué están reculando?, ¿será acaso porque la reunión de la Presidenta Sheinbaum con el presidente de Consejo Coordinador Empresarial tuvo que ver con que en todo país la transición energética implica apoyo fiscal y políticas públicas que acompañan la transición y resulta que, quizá, no quieren poner un centavo? ¿Resulta que lo que no le quisieron ofrecer al pueblo es acompañar la transición energética?», cuestionó.

El legislador lamentó que el Partido Verde se hiciera «ojo de hormiga» durante el debate, ya que durante éste no subió un solo orador para defender su agenda medioambiental.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, dijo que la modificación es necesaria para evitar que el Estado sea el único responsable de la transición energética, lo que sería imposible, porque no tiene la capacidad económica.

«Si no se suprime este artículo y queda en la constitución, entonces el estado está obligado exclusivamente a cargo de la transición energética, sería el único el Estado. No se aceptaría ninguna inversión privada. Es tan simple como eso», indicó.

Monreal rechazó que la reserva ponga en riesgo el compromiso de la Presidenta.

«¿Dónde está la contradicción o la traición? ¿Dónde está la manipulación? ¿Dónde está el que estemos olvidando nuestras propuestas? Lo único que ha hecho la Presidenta Claudia Sheinbaum es ser congruente en lo que hizo, en lo que dijo, y en el envío de sus iniciativas.

«En este caso, es una modificación a tiempo, porque de lo contrario, si no lo hacemos, estaríamos condenando al Estado a ser el único que tenga el cargo de la transición energética», reiteró.

En su turno, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, propuso modificar el párrafo, para evitar que sea eliminado.

«Ofrezco que hagamos una pausa y que redactemos de nuevo ese párrafo. ¿Qué les parece: el Estado y la iniciativa privada? Ahí está. Y también la transición de la energía como prioridad del Gobierno de México. Se queda el párrafo, cumplimos todos los que estamos diciendo la voluntad del pueblo y dejamos de pelar aquí por votos electorales, que no estamos en campaña», indicó.

Finalmente, la reforma fue avalada por mayoría calificada con la modificación propuesta y turnada al Senado.