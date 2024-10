Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Avanza el calendario. Ya estamos en octubre. Y avanza la máxima casa de estudios. Así tenemos que el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, puso en marcha el primer curso de Actualización de Gestión Bibliotecaria a través del sistema KOHA, que facilita la actualización de software y la implementación de mejoras tecnológicas en los sistemas bibliotecarios.

La apertura de actividades se efectuó en el Centro de Excelencia del Centro Universitario Sur, con la presencia del personal de las 35 bibliotecas de las dependencias académicas de la UAT y de sus dos bibliotecas centrales de Tampico y Victoria.

En su mensaje, el rector Dámaso Anaya destacó la importancia de optimizar el manejo de los recursos bibliotecarios de la UAT mediante herramientas tecnológicas, y reafirmó su compromiso institucional con la cobertura de estos servicios en beneficio de la gestión y transmisión del conocimiento.

Dos.- En el marco de los tiempos electorales el Instituto Electoral de Tamaulipas (INE) tendrá este martes 8 su Sesión 60 extraordinaria de su Consejo General. Es decir estarán tanto los consejeros electorales como los representantes de los partidos políticos acreditados.

Vale decir que el punto único a tratar es el Proyecto de Acuerdo por el que se declara la pérdida de la acreditación del partido político nacional denominado «Partido de la Revolución Democrática». El referido INE como sabemos tiene como presidente al abogado nacido en Cd. Madero, Tamaulipas Juan José Guadalupe Ramos Charre. Y por cierto este 22de octubre, de tiempos de escorpión, cumplirá 45 años. Luego les recuerdo, por si quieren felicitarlo.

Según ha contado a diario Milenio en referencia a que ahora es Árbitro electoral, que «de pequeño no sé si ya tenía claro qué quería ser pero disfrutaba mucho jugar fútbol pero casi siempre la hacía de árbitro».

La reportera Edith Álvarez le preguntó: » ¿Baila?», y Juan José Guadalupe le respondió: «El baile no se me da, tengo dos pies izquierdos, para mí es más complicado bailar que organizar una elección. No me considero una persona sin ritmo, disfruto mucho de la música, pero el baile no se me da», dice el presidente del Ietam.

Tres.- En temas de seguridad les comparto que desde este lunes 7 en el Centro Universitario UAT Campus Victoria ya no se permitirá el acceso -ni en vehículo, ni a pie- a gente que no acredite con credencial su condición de estudiante, empleado o catedrático.

Esto es resultado que la semana pasada un guardia de la UAT al percatarse que un joven varón iba agrediendo verbalmente a una jovencita que lo acompañaba rumbo a la salida del Campus UAT que da a la Colonia Casas Blancas. En respuesta el agresor propinó terrible golpiza al veinteañero guardia. Del hecho a los pocos minutos fueron alertados otros guardias que de inmediato llegaron al sitio de la agresión.

Solo hallaron al guardia golpeado. Y al dirigirse a la salida de la UAT no vieron al agresor como lo tenían identificado. Digamos con camiseta color rojo. Resulta que se había despojado de esa camiseta. Empero al ver pasar caminando al grupo de guardias, se les fue encima.

Total, ya no se puede acceder al Centro Universitario Y muchas familias que viven en Casas Blancas, en la colonia Modelo, o colonia Amalia G., o colonia El Palmar son perjudicadas por esta medida implementada para dar seguridad a estudiantes, maestros e inclusive a los pequeños alumnos del CENDI que funciona dentro del campus universitario Victoria. NOS VEMOS.

