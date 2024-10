Liam Payne montó en cólera y destrozó su computadora portátil tras recibir un correo electrónico misterioso, aseguró una testigo que se hospedaba en el mismo hotel donde ocurrió la caída del cantante desde un tercer piso.

Rebecca, una consultora de TI de Washington DC, de 28 años, se encontraba en el hotel donde se hospedaba para asistir a una boda y fue donde tuvo un encuentro con el ex One Direction.

‘Uno de mis amigos debía recibir su suite, por lo que el personal del hotel estaba un poco nervioso porque todavía no había hecho el check out a las 4:30 p. m. Entré al hotel y él estaba esperando junto al ascensor. Estaba claro que quería que alguien lo reconociera; había algo un poco desesperado en él.

«Estaba con mis amigos y sabíamos quién era, pero a ninguno de nosotros nos importó. Cuando llegó el ascensor, de repente nos dijo sin que se lo pidiéramos: ‘Sí, soy Liam. Muy bien, vengan todos, suban al ascensor conmigo, me encantan los abrazos’«, narró la chica a Daily Mail.

Payne tenía previsto marcharse el miércoles por la mañana, pero a última hora de la tarde todavía no lo había hecho, lo que despertaba nerviosismo en el personal del hotel.

Aunque Rebecca no subió al ascensor, otras chicas sí lo hicieron y alcanzó a oír que él les hablaba.

«‘Oh, ustedes son estadounidenses, yo vivo en West Palm Beach. ¡Estáis locos de remate! ¡Sois peligrosos de remate!’, pronunció el británico.

«Luego agarró a una chica que creo que estaba con él y comienza a fingir que la estrangula, solo levemente, pero los demás pensaron que era realmente perturbador'», contó la testigo.

Rebecca regresó al vestíbulo diez minutos después y, poco después, Payne regresó, colgando despreocupadamente su computadora portátil abierta desde una esquina.

Luego comenzó a leer correos electrónicos después de dejarse caer en un sofá, vestido con un chaleco blanco, pantalones cargo y zapatillas deportivas.

«Tengo un pariente ciego y me di cuenta de que, por alguna razón, tenía la computadora portátil configurada para accesibilidad, de modo que cada vez que movía el mouse sobre algo, la máquina hablaba en voz alta para indicar dónde estaba el cursor», dijo Rebecca.

‘Supuse que también lo hacía para llamar la atención. Luego abrió sus correos electrónicos y vio uno que obviamente lo molestó. De repente, tomó la computadora, gritó ‘¡A la mierda con esta mierda, amigo!’ y comenzó a golpear la computadora contra el suelo», narró.

La joven se acercó a preguntarle si estaba bien, pero la respuesta de Payne la desconcertó aún más.

«‘Yo estuve en una banda de chicos. Por eso estoy tan jodido’, dijo. No podía creer que hubiera salido y dicho algo así. Hubo muchos más insultos y él tomó la computadora portátil y se dirigió hacia el ascensor.

«Después de que se fue, el chico británico de su entorno, que creo que se llamaba Roger, se acercó y se disculpó en su nombre, diciendo: ‘Lo siento, a veces se pone muy drogado’«, compartió.

Este hecho fue lo que detonó al personal de seguridad para realizar la llamada de emergencia al 911, pues sospechaban que algo estaba fuera de control.

«Nunca he tomado cocaína, pero él se comportaba exactamente como imagino que lo haría alguien bajo los efectos de la droga: no se concentraba, tenía las pupilas dilatadas y se comportaba de forma agresiva, aunque no con nadie en particular».

Rebecca permaneció en el lobby al encuentro de otro de sus amigos y fue testigo nuevamente de la reaparición de Payne.

«Entró de nuevo y tropezó y cayó de bruces, desparramándose por el suelo. El personal vino a ayudarlo y a meterlo de nuevo en el ascensor«.

En una de las fotografías que tomó Rebecca incluso se puede ver el brazo del chico inglés que estaba con él, sosteniendo la puerta del ascensor abierta antes de llevarlos nuevamente al tercer piso.

«No pasó mucho tiempo hasta que llegó la policía y al principio pensamos que simplemente lo iban a echar, pero luego, cuando el personal empezó a correr como loco, de repente nos dimos cuenta de la gravedad de lo que había sucedido.

«Algunos de mis amigos lo vieron caer, fue horrible, y al principio pensaron que quizás sólo se había lastimado, pero luego vimos el cuerpo en el patio, y después lo sacaron en una camilla, fue todo tan horrible», finalizó su relato.

Payne, quien saltó a la fama con One Direction en The X Factor, murió después de caer desde un balcón del tercer piso del Hotel Casa Sur el miércoles y murió por traumas múltiples y «hemorragia interna y externa», según el informe de la autopsia.