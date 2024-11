Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de largos años de saliva y lengua, demagogia de dos gobiernos anteriores que incumplieron su palabra, este martes el Gobernador Américo Villarreal dio arranque a la construcción de una planta potabilizadora en la presa Vicente Guerrero.

Es la primera etapa de una segunda línea del acueducto, para abastecer a Victoria del suficiente vital líquido.

Al poner en marcha los trabajos- ejido Jacinto Canek-, Américo dijo que fue un compromiso de campaña que atiende puntualmente. Se hace realidad luego de 14 años de farsas de Egidio Torre Cantú y Francisco Javier García.

La primera crisis hídrica en la capital fue en 2010, no porque faltara agua sino porque se fuga la mitad del abasto que llega.

Al 2011 el alcalde Miguel González Salum incluía en su plan de desarrollo la obra del acueducto, de lo cual no logró colocar ni un tubo. Alejandro Etienne consiguió las concesiones de Conagua por mil litros más.

La farsa siguió en junio del 2013 (POE 6 junio de ese año) cuando Torre firmó un convenio con la Comisión Nacional del Agua para invertir 1,250 millones en la obra, así como el llamado acuaférico.

Incluía la potabilizadora con aportación de 55 melones del gobierno federal y 45 del Estado, para tratar hasta 1,500 litros por segundo.

Once años después AVA es el Gobernador que cumple, aun cuando la inversión se disparó a 179 millones.

Participaron en la farsa Herminio Garza Palacios, secretario General de Gobierno; Alfredo González Fernández, de Finanzas; René Salinas Treviño, secretario de Desarrollo Urbano; Gilda Cavazos Lliteras, Contralora, y Felipe Cano Pérez, Director de la Comisión Estatal del Agua.

Incluso fue un compromiso -firmado- por el entonces candidato a la Presidencia, Enrique Peña Nieto. Lo firmó en Reynosa, pero no cumplió.

Una vil mentira construir la segunda línea de 55 kilómetros con diámetro de 36 pulgadas, planta potabilizadora, tres de rebombeo y el acuaférico de 25 kilómetros que nunca funcionó porque no compraron ni bombas.

Tiempo después, Egidio y los suyos desistieron del proyecto y tampoco exigieron al gobierno federal. El compromiso se vino abajo y dejaron en la indefensión a los sedientos victorenses.

El golpe demoledor -a los capitalinos- lo asestó el Gobernador Francisco García cuando, en febrero del 2018, de plano se rajó y firmó convenio modificatorio dejando fuera la obra principal.

“La entidad federativa no considera viable” la construcción de las obras, aceptaron y firmaron los panistas y se conformaron con: Parchar el acueducto existente, sustitución electromecánica de las tres plantas de rebombeo en operación y modernización de la potabilizadora (carretera a Soto la Marina, en La Loma).

“Las partes están de acuerdo en realizar para rehabilitar el acueducto Guadalupe Victoria y así, se garantice el abastecimiento de agua potable a ciudad Victoria”, declararon los azules y firmaron César Verástegui, Gilberto Estrella Hernández, Lourdes Arteaga, Luis Pinto Covarrubias y desde luego Cabeza de Vaca.

Ni a “curita” llegó lo que hicieron. Construyeron el tal acuaférico (por el libramiento Naciones Unidas) que nunca funcionó porque no había agua… Ni potabilizadora.

De los 57 kilómetros de la línea existente “repararon” mil 500 metros, sustituyeron una válvula de expulsión de aire y medio repararon la planta y el sistema eléctrico de rebombeo.

Se “rajaron” con premeditación y ventaja. Nunca les interesó resolver problemas de los victorenses.

Once años después el gobierno americanista empieza a aterrizar el gran proyecto que debió haber comenzado en 2013. Primero va por la potabilizadora, en las cercanías de la presa para ahorrar energía en la conducción y gastos en la purificación del líquido.

La segunda línea será construida. En mayo del 2024 se ratificaron los trazos de la ruta que abarca territorio de Casas, Guémez y Victoria.

Es el mismo proyecto del que no debieron echarse atrás los gobiernos priísta de Torre y panista de García. No hay otra forma de garantizar el abasto.

No olvidar que la mitad del agua que se manda a la capital se “pierde” y, de esa mitad, el 50 por ciento no se cobra, los usuarios no pagan.

Es un proyecto a mediano y largo plazo, por etapas, que finalmente aliviará la sed de sectores de la capital que por meses no tienen líquido en sus llaves.

Y precisamente AVA arrancó el proyecto el 13 de noviembre, fecha en que cumple años Andrés Manuel López Obrador, “quien nos ayudó mucho en esta obra”.

El ahora ex Presidente cumplió 71 años, lo que también mereció el siguiente mensaje del Gobernador Villarreal: “Con admiración y profundo respeto, hoy felicito en su cumpleaños a un hombre honesto, visionario y congruente, que durante más de 30 años ha recorrido cada rincón de nuestra Patria, sembrando sueños y esperanzas entre el pueblo de México”.

Jueves de sesión del Congreso del Estado. El pleno aprobará mecanismo de sustitución de Edgar Danés Rojas, presidente del TRIELTAM, cuando en los siguientes días sea desaforado y puesto a disposición de la Fiscalía.