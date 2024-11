Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Maestros de la Sección 30 del SNTE siguen enfrentando situaciones de inseguridad en las comunidades donde trabajan y algunos incluso han desaparecido, informó el secretario general de la organización sindical Arnulfo Rodríguez Treviño.

“Mínimo, más de 50 maestras se han perdido. Hemos perdido muchas vidas, muchas compañeras están desaparecidas y otras ya no regresaron a su casa; se fueron con Dios. No queremos pleito con nadie, pero esto me tocó a mí, yo tengo que defender a mis compañeros, para eso fui electo. Y si revisan hace años, cuando estuvieron ellos (…) pues nadie decía nada”, explicó.

De nueva cuenta, el dirigente magisterial cuestionó la indolencia con la que actúan las autoridades educativas, a las que, dijo, les falta criterio pero sobre todo humanidad, pues ponen oídos sordos a esta problemática que está afectando a los docentes que se sienten inseguros cuando se desplazan por las comunidades.

Reiteró que su papel como dirigente de la Sección 30 del SNTE es la de defender los derechos laborales de todos los maestros, y como tal siempre respaldará las solicitudes de cambios de aquellos cuya integridad está en riesgo.

“Nosotros tenemos la obligación de defender a nuestros compañeros, y llega el momento en que se molestan porque a ellos no les interesa el ser humano, no hay humanidad”.

Arnulfo Rodríguez criticó que cuando levanta la voz ante las injusticias que enfrentan los maestros lancen ataques personales en su contra, pero insistió en que ni así se detendrá ni les dará la espalda a los docentes que son los que depositaron su confianza en su liderazgo.

“El único compromiso que tengo es con los maestros de Tamaulipas y con la Presidenta e incluso con Gobernador. Pero por ahí andan algunos que me mandan saludos no muy agradables, pero estoy acostumbrado. Dios ve la razón. Entonces qué ganan con mandarme esos ataques, si yo no cambiaré de parecer porque por algo me eligieron, y sí me duele que exhiban un criterio tan pobre, así no se gana a Tamaulipas, se gana con el trabajo”.

Rechazó que el comité seccional o cualquiera de sus integrantes esté actuando al margen de la ley o fuera del marco legal, y que se preste a favorecer a los maestros a cambio de algún “moche”

“Eso lo harán ellos, nosotros no estamos acostumbrados a eso. Me enteré que hablan mal de mis compañeros del comité seccional porque es la gente que me ayuda, pero así estamos acostumbrados… todo gira y el tiempo nos va a dar la razón”, concluyó.