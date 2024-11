Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pues ahí tienen que no hubo desfile de los festejo del inicio de la Revolución Mexicana, ni en el cercano municipio de Linares, Nuevo León ni tampoco en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. ¿El motivo? El mismo: salvaguardar la seguridad de estudiantes, maestros y población en general. La diferencia es que en Linares el asunto se anunció con anticipación el lunes 18, en cambio la notificación en San Fernando ocurrió la tarde del día 19.

Vale decir que ambos municipios forman parte de la Cuarta Transformación, es decir son gobernados por el partido Morena. Linares es gobernado por GGG, Gerardo Guzmán González, en tanto que San Fernando es gobernado por Verónica Adriana Aguirre de los Santos.

En Linares, por cierto se ubica una estatua del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz, mandada construir por el ex gobernador Alfonso Martínez Domínguez. Este ex gobernador fue el mismo que construyó en el municipio de San Nicolas una estatua ecuestre del presidente José López Portillo, mismo que emocionada en visita presidencial, feliz, emocionado la inauguró. Era 1982, luego en 1995, un gobierno municipal panista de San Nicolas ordenó retirarla con la aprobación del entonces gobernador priista Sócrates Rizzo.

Dos.- La titular estatal de Educación, maestra Lucía Aimé Castillo Pastor tiene quebranto de salud por ello se ha visto en la necesidad de, para movilizarse, utilizar silla de ruedas.

Tres.- Pues ahí tienen que el gobierno estatal a través de la Secretaria de Finanzas está realizando benéficos descuentos económicos para los propietarios de autos y camionetas. Lo que no entendemos es, entre otras cosas, que no haya una difusión adecuada de los requisitos establecidos. Y asimismo que se pida al automovilista su credencial del INE. ¿Qué no basta con la licencia de manejar vigente? Eso del INE huele a asunto electoral. Además piden la entrega de las placas vencidas, cuando tiempo hubo que su entrega no era obligatoria. Con todo, lo lamentable es que hagan que el causante haga varias vueltas a las Oficinas Fiscales pues no difunden bien a bien los requisitos. ¿Así es cómo trabajan para darle fluidez a una muy buena acción del gobernador Américo Villarreal Anaya en beneficio de la economía familiar de miles de tamaulipecos? No la chilfen que es cantada.

Tres.- Pues ya saben que como dice refrán, en el mar la vida es más sabrosa. Y bueno pues resulta que en el Pacifico mexicano, en Puerto Vallarta, Jalisco, por medio de un trabajo coordinado, secretarios y secretarias de Turismo afinaron la agenda para el desarrollo turístico de las entidades del país, a través de tianguis turísticos y convenios de colaboración.

En el marco de la 58ª Asamblea Ordinaria de la Unión de Secretarios de Turismo de México A.C. (ASETUR), realizada en Puerto Vallarta, se analizó la estrategia actual y la que se implementará en el 2025.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas, participó en el evento exponiendo las estrategias tamaulipecas para potencializar la promoción que se traduzca en desarrollo y muestre, a su vez, la belleza del panorama nacional.

“En Tamaulipas tenemos una gran riqueza de destinos turísticos, servicios, calidez humana, gastronomía e infraestructura hotelera para atender a los millones de turistas que se reciben al año”, señaló el titular de Turismo. NOS VEMOS.

