Por Agencias

Ciudad de México.- Morena en el Senado celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desestimar las acciones de inconstitucionalidad presentadas por PAN, PRI y MC en contra de la reforma judicial.

Por su lado, el coordinador de MC en la cámara alta, Clemente Castañeda, informó que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que revisen este caso. “No es momento de rendirnos frente al poder.”

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, dijo que le dio mucho gusto que la actitud canalla de algunos ministros haya sido derrotada. “Celebro porque era muy grave lo que estaban haciendo y celebro que la razón, la decencia y la legalidad se hayan impuesto”, subrayó.

Ello en alusión a la propuesta del grupo encabezado por la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, de cambiar las reglas de la mayoría calificada, a fin de que se aceptaran las acciones de inconstitucionalidad con sólo 6 votos y no los ocho requeridos.

Luego de reunirse con integrantes del INAI, Fernández Noroña agregó que la Corte se derrotó a sí misma por su actuar incorrecto, faccioso y sesgado. “Hoy la patria se salva” y sigue la elección de los juzgadores.

Calificó como un exceso que “seis resolvieran los destinos de la patria”, y reconoció “la decencia de quienes no estando de acuerdo con nosotros dijeron, no eso ya es un extremo que no se puede tolerar”, enfatizó.

La vocera del grupo parlamentario guinda, Andrea Chávez, expuso que triunfo la razón y por tanto, la reforma judicial persiste. “La mayoría simple del pleno de la SCJN desechó la solicitud absurda e ilegal de Norma Piña”.

Previamente, el senador Oscar Cantón Zetina calificó como una chicanada y una aberración jurídica la propuesta de crear una mayoría calificada con seis votos. Dijo que eso sería posible si el pleno se integrara con 9 ministros. Pero, el día de hoy, el pleno es de 11. (Georgina Saldierna y Andrea Becerril/La Jornada).