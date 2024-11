Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y de la Diversidad en el Congreso de Tamaulipas, Lucero Deosdady Martínez López, informó que aunque no cuenta con una cifra oficial es una realidad que en Tamaulipas continúa la discriminación laboral contra personas de la comunidad LGBTQ+, al grado de que hay empresas que despiden a portadores del VIH.

Y aunque hay leyes en México que protegen a las personas con VIH de la discriminación laboral, como el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala que nadie puede ser discriminado en el país por su condición de salud, en la práctica eso no se respeta y sigue ocurriendo.

“Mira, sí he tenido conocimiento y no de una manera oficial; a veces nosotros, en el ámbito de la práctica laboral, hemos conocido de casos y yo he conocido de casos en específico, de empresas que se dedican a la preparación de alimentos… les da miedo tener laborando a alguien con VIH”.

De acuerdo con la diputada de Morena, es importante reeducar y sensibilizar a la sociedad, sobre todo a las nuevas generaciones sobre el tema del VIH y eliminar los estigmas y prejuicios que rodean a las personas que viven con el virus. Tener VIH no define a una persona, ni su capacidad para trabajar, ni su valor como ser humano. Es fundamental reconocer que las personas con VIH pueden llevar una vida saludable y productiva, y que no necesariamente están en una condición de salud frágil o que forzosamente sean factor de contagio, explicó.

“Pero yo tengo mucha confianza en las nuevas generaciones, porque yo plantee ese caso especialmente cuando daba clases en una universidad privada de Tampico, hace pocos años, y me dio mucho gusto que jóvenes de 19 años me dijeran que aunque una persona tenga VIH se tiene que hacer exámenes virales y ahí se determina su carga viral, y cuando ésta es menor, es decir, no es suficiente, no hay peligro de contagio. Creo yo que es muy importante seguir educando y reeducando sobre el tema de VIH”.

La diputada integrante del grupo parlamentario de Morena insistió en que aunque oficialmente no puede proporcionar cifras, es una realidad que la discriminación laboral contra personas con este virus continúa, de ahí a que los colectivos y activistas hayan levantado la voz para hablar de la importancia de legislar sobre este tipo de problemas sociales.

“Obviamente claro que si se da, es una realidad; no tengo cifra oficial pero se da y lo saben los colectivos y lo sabemos nosotros. Son prácticas que se siguen dando y nada no impide que busquemos cómo dar solución a esas demandas sentidas y justificadas”.

Enfatizó que su postura es la de apoyar y proteger los derechos de las personas con VIH, incluyendo su derecho a trabajar y a tener acceso a oportunidades laborales sin discriminación.

“Yo quisiera hacer mucho, como crear una bolsa de trabajo, cómo dar oportunidades; desafortunadamente vienen de una vida clandestina, cuando hay personas capaces, inteligentes preparadas académicamente, y aunque no nos ha faltado para que tengan esas oportunidades, te repito solo las personas que viven esa situación saben qué circunstancias han tenido que pasar. Es una cuestión de humanismo, no de opinión personal; tenemos que ser congruentes y tenemos que seguir avanzando”, concluyó.

ACTIVISTAS PIDEN CASTIGAR DISCRIMINACIÓN CONTRA PERSONAS CON VIH

En Tamaulipas sí se criminaliza a personas con VIH a pesar de que en la ley está tipificado el delito de discriminación. Las personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana enfrentan dificultades para acceder a empleos, además la comunidad LGBTQ+ enfrenta falta de oportunidades laborales y no existen espacios para este sector de la población en Tamaulipas, denunció Celso Pérez Ruiz.

De acuerdo con el presidente de la Asociación Civil “Tendremos Alas”, la comunidad LGTBQ+ sigue librando una batalla histórica por su representación y sus derechos y por ello dijo que continuarán presionando a los legisladores, sobre todo a los de Morena, para que se pongan las pilas y legislen las iniciativas de la comunidad que tienen pendientes.

“En Tamaulipas se criminaliza a las personas que viven con VIH. Las personas que viven con el virus no se pueden casar… en Tamaulipas se tipifica el delito de peligro de contagio y en Tamaulipas no hay oportunidades laborales para la población LGBTQ+”.

No obstante, el activista reconoció que en Tamaulipas se han logrado avances con acciones afirmativas, aun y cuando los partidos políticos e instituciones aún no integran de forma efectiva a los movimientos, líderes y colectivos LGBTQ+.

Refirió que los ayuntamientos gobernados por una doctrina progresista con principios de dignidad humana, igualdad e inclusión mantienen la puerta cerrada hacia las personas lésbico-gay, toda vez que no son escuchadas.

“Estamos trabajando en Tamaulipas y Veracruz, dos estados ya gobernados por una doctrina progresista, cuyos principios son la dignidad humana, la igualdad y la inclusión, sin embargo, los actuales funcionarios que llegaron a una curul, en algún gobierno municipal, en alguna regiduría, no están abiertos al diálogo, no están abiertos a la participación con la comunidad LGBTQ+”, enfatizó.

Lamentó que en algunos casos se trata de militantes o compañeros cercanos al círculo íntimo del alcalde o alcaldesa, quienes fueron postulados en esas oportunidades, dejando de lado al colectivo y al movimiento.

Afirmó que quienes acceden al poder mediante acciones afirmativas desconocen la agenda LGBTQ+ y el movimiento, y en lugar de unirse y buscar conciliación y agrupación, no lo hacen.