Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La diputada local del PVEM, Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera, indicó que en la capital del Estado diariamente hay un gran desperdicio de agua, una problemática que desde su punto de vista requiere atención pero no por parte de la Comapa sino de los propios usuarios.

Y es que, dijo, muchas personas inconscientes continúan lavando su auto, utilizando una manguera, mientras que otros hacen lo mismo lavando la banqueta de su casa.

La legisladora, quien es integrante del consejo de administración de la Comapa de Victoria indirectamente culpó a los usuarios de no tener conciencia al desperdiciar el agua y de que siempre culpan a la Comapa por los altos cobros en sus recibos y de que ni siquiera tienen agua en sus llaves.

“Es algo donde tenemos que poner atención, pero no quienes administran la Comapa: hay que hacer conciencia nosotros porque no hay agua más cara que la que no tenemos. ¿Y cuando la echamos de menos?… echamos la culpa a la Comapa que cobra los recibos pero que no les llega el agua. Es que no la cuidamos, y aparte no es culpa de la Comapa es culpa de que no llueve”.

Anzaldúa Nájera consideró que es de suma importancia reeducar a la población sobre la importancia de ahorrar agua y de promover prácticas responsables de consumo.

En los hogares por ejemplo, dijo, son comunes las fugas de agua en los sanitarios, que pueden ser causadas por fallas en el sapito o sifón, y cuando está dañado o no funciona correctamente puede causar desperdicio del recurso, pero es algo a lo que la mayoría de los usuarios no le presta atención.

Por otra parte, Blanca Anzaldua informó que en días pasados participó en la sesión del consejo de administración la Comapa donde se abordaron importantes temas como la construcción del Acueducto en ciudad Victoria, la cuestión financiera de los organismos operadores, la aprobación de sus estados financieros y los temas particulares de los municipios como Victoria, donde ella tomó la palabra para exponer algunas problemáticas cotidianas relacionadas con el impacto que tiene para el medio ambiente el agua que usan quienes lavan sus puestos en la vía pública y dejan que corra la grasa por las calles.