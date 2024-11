Por Agencias

Puebla.- En un abarrotado estadio Cuauhtémoc, en Puebla, después de una fugaz venta de boletos, las Águilas derrotaron 2-1 al Pachuca y se afianzaron en zona de play-in, en un duelo con sede alterna debido a la clausura del estadio Ciudad de los Deportes por las autoridades de la alcaldía Benito Juárez el sábado pasado, tras incumplir las normas de Protección Civil.

Desde su salida del Azteca, el América no ha conseguido desplegar su mejor nivel futbolístico, el cual les permitió proclamarse bicampeones de la Liga Mx al coronarse en los torneos Apertura 2023 y Clausura 2024. A su vez, su mudanza al estadio de la colonia Nochebuena no fue bien recibida por la afición, que bajo ese característico orgullo se negaban a ser los invitados en el ex estadio del acérrimo rival.

Los que hemos tenido la suerte de estar ahí te podemos decir que es un inmueble horrible y viejo, y aparte es del Azul, entonces también es un estadio salado, comentó un aficionado antes del juego.

Con la urgencia de ganar, los dirigidos por André Jardine desplegaron un futbol cercano a su mejor nivel, el cual buscan recuperar para la liguilla del futbol mexicano. Al tener al Pachuca enfrente, su rival incómodo cada temporada sin importar la inercia con la que lleguen al enfrentamiento, los de Coapa requerían del resultado para escalar posiciones.

El primer golpe lo asestaron los Tuzos al anotar con un remate de cabeza de Alfonso González en los primeros 20 minutos del encuentro. Sin crear demasiadas oportunidades, los americanistas empataron el marcador antes del descanso con un tanto de Alejandro Zendejas, quien después de conducir el esférico desde la mitad de la cancha por la banda derecha, recortó al centro y con un disparo raso venció al guardameta Carlos Moreno.

Tan sólo instantes después de reanudarse el duelo en la segunda parte, Alan Cervantes conectó un violento remate a la escuadra desde fuera del área, para remontar el partido y establecer el 2-1 final.

Con este resultado, el América se ubica de momento y a falta de una jornada para el cierre del torneo regular, en la sexta posición de la tabla con 27 unidades y con clasificación directa a la liguilla. El sábado se enfrenta al Toluca en busca de mantener esa posición para evitar el play-in.